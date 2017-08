Sobotní program v hlineckém Betlémě patří dřevu a medu

Chrudim – V hlinecké památkové rezervaci Betlém se koná v sobotu 29. července od 10 do 17 hodin Den dřeva a medu. V programu pro dospělé i děti budou moci návštěvníci zhlédnout třeba vyřezávání dřevěných soch motorovou pilou.

Ilustrační foto.Foto: Radek Pavlík

Velkým lákadlem má být také dřevorubecká Timbersport show, která začne ve 14 hodin před Orlovnou a přihlížejícím představí neuvěřitelnou zručnost, přesnost a rychlost práce s pilou a sekerou. Novinkou je účast Lesů ČR, které dorazí se vzdělávacím programem, dílničkou pro děti a několika zábavnými soutěžemi.



Malé návštěvníky potěší Dřevoklání, rytířský souboj pro děti, přičemž stejnou věkovou skupinu by měl zaujmout také program divadla Dokola. Kdo má soutěžního ducha, ten se může během dne zúčastnit různých dovednostních a dalších dřevěných a medových soutěží a her. V uličkách Betléma se také bude pohybovat umělec na chůdách, který jistě rozveselí nejednoho příchozího.



Tradiční soutěží pro všechny hospodyňky, kuchtíky a každého, kdo miluje pečení, je „Medová dobrota“. Stačí přinést buchtu, zákusek, roládu…, prostě cokoli, co bylo upečeno s pomocí medu, a předat dnes tento pokrm do turistického infocentra na Betlémě. Pamlsek pak bude rozkrájen a po kouscích nabídnut návštěvníkům, kteří jej budou moci za dobrovolný příspěvek ochutnat. Vybrané peníze věnuje Centrum Jana XXIII., které tuto charitativní akci zaštiťuje, potřebným a všichni návštěvníci, kteří přinesou medovou dobrotu, mají vstup na Den dřeva a medu zdarma.



Pro aktivně založené návštěvníky bude dále připravena adrenalinová ukázka stromolezectví, kterou si bude moci každý sám vyzkoušet. Na Dni dřeva a medu bude k vidění rovněž práce šindeláře, uměleckého řezbáře, hračkáře, truhláře a dalších řemeslníků. Připraveno bude rovněž divadelní představení spolku GT Hlinsko a děti se mohou ve 13 hodin těšit na Furiantskou pohádku.



Celý den bude doprovázen tradičním jarmarkem.