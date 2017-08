Chrudim – Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) rozdává potřebným lidem oblečení ze sociálního šatníku ve svém sídle, které je v chrudimském Městském parku. Některé věci, které by ještě našly využití, ale citelně chybí.

Sociální šatník potřebuje doplnit, každý může pomoci.Foto: archív

Nejčastěji chodí do sociálního šatníku bezdomovci. Už dobře vědí, že nesmějí přijít opilí anebo být agresivní. míří.

Sociální šatník je místnost plná regálů s popisky. Pracovnice ČČK spolu s dobrovolnicemi vesměs své klienty znají, všimnou si okamžitě vylepšeného vzhledu, radují se z jejich úspěchů, třeba v podobě brigády nebo sehnání přístřeší v ubytovně.



Bezdomovci nejsou jedinými klienty sociálního šatníku – ČČK je připraven poskytnout v případě živelné katastrofy humanitární pomoc každému. S prázdnou neodcházejí ani rodiny v hmotné nouzi, které dostávají poukázky ze sociálního odboru městského úřadu. Výjimkou není pomoc při vybavování dětí na tábor, do školky, na internát. Nicméně o dětské oblečení je aktuálně zájem nejmenší. Děti, které se při dlouhém vybírání pěkně nudí, si odnášejí hračky, omalovánky, knihy i sportovní potřeby.



„S rozmístěním kontejnerů na oblečení výrazně klesla aktivita občanů, kteří donášejí vysloužilé věci k dalšímu použití. Bohužel si mnozí myslí, jak pomáhají, ale asi by byli zklamaní, že obsah kontejnerů se dále zpeněžuje, že se k potřebným dostane jen zlomek,“ říká jedna z dobrovolnic Iva Malinová s tím, že zásoby v chrudimském sociálním šatníku jsou už téměř na dně. Co nejvíce chybí? Pánské i dámské oblečení, spodní prádlo, ponožky, boty, čepice, mikiny, tepláky, zimní oblečení a obuv, trička, kalhoty, trika s dlouhým rukávem, bundy.



Pokud chcete pomoci potřebným, sociální šatník sídlí v Městském parku 274 v Chrudimi. Otevřen je každý den, lze se předem ohlásit telefonicky na čísle 469 620 318 nebo na e-mailové adrese info@cckchrudim.cz. (im, ron)