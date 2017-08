Spotřeba vody roste, v záloze jsou cisterny

Chrudimsko – Spotřeba pitné vody na Chrudimsku vzrůstá o desítky procent. Podle Vodárenské společnosti Chrudim (VS Chrudim) zároveň ubývá vody v některých studnách. Podle vodařů je příčinou návrat horkého počasí v posledních dnech.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Během letních dnů stoupá, podle správce vodovodního řadu na Chrudimsku, spotřeba vody oproti zimnímu období průměrně o 30 procent. Existují však oblasti, kde je v létě spotřeba vody i několikrát vyšší.



„Příkladem takové extrémní spotřeby je rekreační oblast Seč, kde je letní hodnota spotřeby téměř o 100 procent vyšší než v zimě,“ přibližuje technický ředitel VS Chrudim Petr Kavalír.



Vodohospodáři lokální zdroje pitné vody v provozovaných oblastech monitorují a v případě nutnosti jsou připraveni zavážet pitnou vodu do vodojemů cisternami. „V současnosti není nutné spotřebu vody regulovat a omezovat. Lidé se nemusí obávat, že by došlo k výpadkům dodávek vody. Situaci pravidelně vyhodnocujeme z hlediska zásob, rovnoměrnosti spotřeby i dodržování její kvality,“ dodává Petr Kavalír.



„Ověřovala jsem u kolegů, že zatím vodu cisternou jsme žádné obci nedováželi, ale co vím například z Orle, tak lidi tam mají ve studni 20 centimetrů vody,“ doplňuje Ilona Stejskalová z VS Chrudim.



V uplynulých letech opakovaně potrápil nedostatek pitné vody například obyvatele a rekreanty v bojanovské místní části Holín. Vedení městyse si proto do lokality několikrát objednávalo cisterny s pitnou vodou ze zdrojů Státních hmotných rezerv.



POMOHLY VRTY

„Teď prozatím nemám informace, že by voda komukoliv v Holíně chyběla. Zčásti to bude tím, že zrovna v naší oblasti v poslední době několikrát vydatně pršelo. Je ale také pravda, že především stálí obyvatelé Holína, kterým předtím zmizela voda z poměrně mělkých, většinou tak osm metrů hlubokých kopaných studní, začali ve větší míře čerpat vodu z nových vrtů, které si nechali zřídit na svých pozemcích. Tyto nové vrty už dosahují hloubky například kolem třiceti metrů a vody je v nich proto dost,“ upřesňuje bojanovský místostarosta Josef Honzíček.