Strážníci kontrolují pejskaře. Někdo se snaží obejít poplatky

Chrudimsko, Pardubicko – Poplatky ze psů jsou nejdražší u obyvatel bytových domů ve velkých městech. Přihlásit chlupáče k babičce na venkov je sice nepřípustné, ale někteří lidé tuto variantu volí. Ušetří totiž více než tisíc korun ročně.

Pejskař na vycházce - ilustrační snímek.Foto: Foto: Deník / Radek Attila

„Moje fenka žije pro úřady u našich na vesnici. Tam je poplatek 60 korun ročně. Já bych ve městě zaplatila třináct stovek. Jsem matka samoživitelka, nemůžu si takovou sumu dovolit," říká Iveta, která si přála zůstat v anonymitě. Případného postihu se neobává, má totiž připravenou výmluvu, že pejska rodičům „hlídá".



SPECIÁLNÍ FORMULÁŘ

Chrudimští strážníci zkontrolují ročně na ulicích zhruba tři stovky psů. „Máme na to speciální formulář, který po vyplnění posíláme ke kontrole na evidenci," vysvětluje vrchní strážník Lukáš Dvořák. Druhým dechem ale připouští, že pokud slečna bude tvrdit, že venčí voříška babičky, příliš s tím dělat nelze.



Chrudimský místostarosta Miroslav Tejkl si dovede představit spolupráci měst a malých vesnic. „Zjištění, kam pejsek opravdu náleží, by pak bylo otázkou pár minut," míní. Je to ale hudba budoucnosti, kdy budou mít všichni psi, a to i v obcích, čip, podle kterého bude hračkou zjistit jejich příslušnost.



Město Chrudim ročně vybere na poplatcích zhruba tři čtvrtě milionu korun. Lidé v drtivé většině platí svědomitě. Až na malé výjimky. „V loňském roce dostalo exekuci za nesplacení poplatku šest lidí," dodává místostarosta Tejkl.



CENOVÉ ROZDÍLY

Místní poplatek ze psů v Chrudimi pro rok 2017 činí třináct set korun za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 700 korun za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů ve městě platí pouze 600 a 750 korun. Snížená sazba pro důchodce je 200 a 300 korun. Rozdíl v ceně také určuje, zda majitel psa žije na okraji města. Potom se poplatek pohybuje v řádech stokorun. Osvobození od poplatku po dobu dvou let je možné u psa označeného čipem, pokud ovšem jeho majitel bydlí v bytovém domě, sleva je jen ve výši 50 procent. Další osvobození je možné získat na pejska adoptovaného z útulku, a to na rok osvojení a další tři kalendářní roky.



V Pardubicích majitelé psů žijící v rodinném domě zaplatí za rok 200 korun, za každého dalšího psa navíc 300 korun. Pokud bydlí v panelovém nebo činžovním domu, poplatek je 1200 korun za jednoho psa a 1500 za každého dalšího. Důchodci pak platí 200 korun za rok, za dalšího psa 300 korun.



VLASTNÍ DATABÁZE

„Kontroly provádí Městská policie Pardubice, která má k dispozici svou vlastní databázi přihlášených psů, jež vznikla prováděnými kontrolami nebo při odchytech. Jednotlivé městské obvody mají svůj vlastní registr přihlášených psů. Pokud jsou tedy nutné informace z tohoto registru, který městská policie nemá k dispozici, musí se obrátit na úřady městských obvodů, jež tyto registry vedou," uvádí mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.