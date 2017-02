Strážníkům pomůže nový asistent

Hrochův Týnec – Jednání vedení Hrochova Týnec a zástupců úřadu práce byla úspěšná a strážníky zdejší městské policie doplní od prvního března asistent prevence kriminality. Na jeho vyplatě se budou podílet městská kasa i státní rozpočet.

Městská policie. Ilustrační foto.Foto: Deník/Dana Pokorná

„Jsme jen dva, tak jej plně využijeme a jsme rádi, že se nám podařilo vybrat vhodného muže. Nebylo to jednoduché – musel se na tuto práci hodit a také mít čistý trestní rejstřík. Máme také vytipovaného dalšího kandidáta, který by k nám jako asistent prevence kriminality mohl nastoupit od prvního dubna. To ale budeme vědět až za měsíc," popisuje velitel hrochovotýneckých mužů zákona Pavel Kouba.

Jejich nová posila přitom není žádný zelenáč. Před rokem sloužil na pozici asistenta prevence kriminality u skutečských strážníků a dohlížel na veřejný pořádek v Luži. I když má praktické zkušenosti, jeho první kroky povedou na školení.

„Jako první bude bezpečnost práce a poté zastavování vozidel na přechodu. Nemůže to dělat každý a po proškolení musíme požádat Odbor dopravy v Chrudimi, aby mu tyto pravomoci úředně povolil," říká Pavel Kouba.

Mezi první úkoly asistenta prevence kriminality tak bude patřit dohled nad bezpečným přechodem dětí přes cestu u místní školy a školky. To ale zdaleka nebude všechno.

Jak velitel strážníků dále uvádí, nová posila bude dohlížet na inkriminovaná místa, kde často dochází k porušování veřejného pořádku, jako jsou například hřbitov, nádraží, Tyršovy sady nebo místní sociálně vyloučené lokality.

„Pokud se nám podaří sehnat druhého asistenta prevence kriminality, mohli by hlídkovat po Hrochově Týnci jako dvoučlenná hlídka," poznamenává Pavel Kouba.