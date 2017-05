Studenti rozdávali knoflíky pro štěstí. Sbírka pomůže lidem v nouzi

Chrudim – Centrum J.J.Pestalozziho letos slaví 25 let výročí. Za dobu čtvrtstoletí existence pomohlo tisícům lidí, kteří byli v zoufalé situaci. Nyní se obrací s prosbou o pomoc na širokou veřejnost. Od 2. do 5. května se v Chrudimi koná sbírka nazvaná Knoflíkový týden.

Studentky Valerie Šindlerová a Lucie ŽufánkováFoto: Deník/Lukáš Vaníček

Chodci mohu v ulicích potkat skupinky studentů s kasičkou a v oranžových tričkách s nápisem Knoflíkový den a logem Centra J. J. Pestalozziho, kteří za příspěvek ve výši padesáti korun nabízejí na oplátku velký červený knoflík pro štěstí. Do sbírky se zapojila i děvčata ze Střední školy obchodu a služeb Valerie Šindlerová a Lucie Žufánková

„Někdy jsou lidé příjemní a chápu to. Teď se nás například jedna paní ptala, jestli by v Centrum ocenili vyřazené oblečení. Jiní nás spíš ignorují a dělají, že nás nevidí," poznamenávají studentky s tím, že okázalá ignorace jejich odhodlání nenabourá.

„Je to nepříjemné, hlavně když se vám to stane desetkrát za sebou," dodávají děvčata s tím, že když se v budoucnu naskytne možnost se nějaké dobročinné sbírky zapojit, určitě neodmítnou.

Všichni studenti, kteří se do Knoflíkového týdne zapojí, budou mít u sebe zapečetěné sbírkové pokladničky, do kterých lze přispět jakoukoliv částkou. Za příspěvek 50 Kč a více dostanete jako dárek Knoflík pro štěstí. Ty vyráběli klienti Domu na půl cesty v Hrochově Týnci a Havlíčkově Brodě. Do sbírky se zapojili i zaměstnanci firmy Vodafone, kteří klienty organizace podpořili už vloni.

Cílem sbírkové akce je výběr finančních příspěvků na pomoc lidem, kterým Centrum J.J.Pestalozziho dlouhodobě pomáhá. Lidé v nelehké životní situaci, kdy například ztratili blízkého člověka, bojují s vážnou nemocí, nebo se stali obětí trestného činu. Často pomoc vyhledávají oběti a svědci domácího násilí, mezi kterými nechybí děti. (lv, zt)