Studenti se potí u reparátů, zkoušky právě začaly

Chrudim – Celé prázdniny žili v nejistotě. Většina studentů se biflovala, ale jsou i tací, kteří se spoléhají na přízeň Štěstěny. Reparáty se v tomto týdnu odehrávají na středních školách v celém kraji.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Střední průmyslová škola v Chrudimi má několik repetentů, každopádně nejde o desítky studentů. „Stává se, že se někdo netrefí do oboru, a tak se po dohodě s rodiči domluvíme na přechodu na jinou školu už během školního roku. Proto máme tak málo repetentů,“ vysvětluje ředitel průmyslovky František Mihulka.



V čem studenti a učni nejvíc „plavou“? Je to především matematika a také některé odborné předměty.

Na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti obchodu a služeb v Chrudimi začaly opravné zkoušky včera, skládalo je celkem jednadvacet chlapců a dívek.



PĚTICE NEUSPĚLA

„Šestnáct z nich bylo úspěšných, pět nikoliv. Ti většinou žádají o opakování ročníku,“ uvedl ředitel školy Jaroslav Kořínek. Reparáty budou podle jeho slov pokračovat ještě dnes. „Jde o studenty prvních a druhých ročníků,“ dodal Jaroslav Kořínek s tím, že žákům dělají největší problémy odborné předměty a také ekonomika.



OSUD TO ASI CHTĚL

Propadnout na střední škole není, ač to tak původně vypadá, taková tragédie. S odstupem času na to vzpomíná dnes padesátiletá Marie z malého města na Chrudimsku. „Rodiče to špatně nesli, když jsem jim oznámila, že po neúspěšném reparátu ze školy odcházím. Šla jsem okamžitě pracovat a dodělala jsem si průmyslovku dálkově, tehdy už i s dvěma malými dětmi. Osud mě zkrátka zavál jinam a já myslím, že tak to mělo být,“ směje se žena.



Na konci letních prázdnin probíhají jak opravné, tak i takzvané doklasifikační zkoušky. Ty absolvuje student v případě nedostatečné docházky, anebo pokud nesouhlasí se známkou, kterou ho učitel hodnotil.