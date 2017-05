Studenti zkoumali ionosféru Titanu i jedovaté rostliny

Chrudim – Středoškoláci z celého kraje včera odpoledne obhajovali na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi své práce v krajském kole Středoškolské odborné činnosti. Zastoupeno zde bylo šestnáct z osmnácti soutěžních oborů, jako je například historie, chemie, biologie, pedagogika, ochrana životního prostředí nebo informatika.

Autoři vědeckých prací deset minut představovali výsledky a způsoby, jak jich dosáhli, a poté odpovídali na dotazy od porotců. Z každého oboru však do celorepublikového finále mohlo postoupit jen jedno dílo.

CHEMICKÉ REAKCE

Mladí vizionáři zkoumali nejrůznější témata, zatímco se jeden věnoval rostlinám, druhý hleděl do vesmíru. „Příprava fosfonátů alkalických kovů s luminiscenčními vlastnostmi," představil název své práce Tomáš Kotačka ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

Podle jeho slov lze z těchto fosfonátů vytvořit energeticky méně náročné a svítivější bílé diody, ale to nebyl hlavní cíl. „Zajímala mě především struktura, jak je vytvořit, abych nabral zkušenosti a mohl je dál zkoumat," vysvětlil mladý chemik, který by se v budoucnu chtěl věnovat luminiscenci a biochemii.

O pár sedadel dál se na obhajobu odborného textu popisujícího chemické reakce ionosféry měsíce Titanu připravoval gymnazista z Litomyšle Daniel Desort. Pět let pravidelně dvakrát do měsíce dojížděl se svým kolegou do Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze, aby tu pomocí hmotnostních spektrometrů zkoumali, co se děje v atmosféře největšího měsíce Saturnu, jaké chemické reakce zde probíhají a jaké prvky v ní vznikají.

Jeho práce doplní poznatky, které lidstvo o tomto kosmickém tělese má, a zároveň by mohla přispět k objasnění vzniku života na Zemi. Daniel Desort to vysvětlil následovně: „O Titanu se předpokládá, že by na něm mohly být takové podmínky, jaké byly na Zemi před tím, než na ní vznikl život. Nacházejí se tam složité uhlovodíky, které mohly vést ke vzniku života."

POZOR, JEDOVATÉ!

Chrudimská gymnazistka Daniela Dobrovolná se pustila do zkoumání jedovatých rostlin, které rostou na území Chrudimi. Podle jejích zjištění tam je docela nebezpečno.

„Nechci strašit, ale roste tu 64 jedovatých druhů. Ne všechny jsou ale smrtelné, pokud je člověk sní. Záleží na množství a roční době," řekla studentka, která po dva roky prozkoumávala město a zaměřovala se především na okolí dětských hřišť a škol.

Z poznatků vytvořila Daniela Dobrovolná webovou stránku http://jedovaterostlinychrudim.webnode.cz/ a také brožuru „Jedovaté a pro člověka nebezpečné rostliny v Chrudimi", kterou nabídla chrudimskému informačnímu centru. Zájem ze strany města by byl, studentka nyní hledá sponzory, aby knížečka mohla vyjít tiskem.