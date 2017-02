Svatebčané lešení přeskakovat nebudou

Slatiňany – V srpnu začne rozsáhlá rekonstrukce slatiňanského zámku a přilehlého parku. Oblíbené místo se tak od poloviny letních prázdnin uzavře pro svatebčany.

„Uvidíme, jak dlouho bude obnova probíhat. Nechci předjímat, ale od srpna do konce roku a celý rok následující u nás svatby nebudou," říká slatiňanský kastelán Jaroslav Bušta a dodává: „Pro snoubence by asi nebylo příjemné, kdyby se museli proplétat mezi dělníky. Omezený bude i provoz zámku."

Slatiňany obecně patří mezi snoubenci k vyhledávaným destinacím. V tamní obřadní síni, na zámku, v parku i okolí města se loni uskutečnilo 102 svateb. Rekord byl přitom o jednu víc.

Výpadek šlechtického sídla ze seznamu míst pro obřad však podle informací od slatiňanské matrikářky Marty Kolouchové zájem svatebčanů nijak výrazně neovlivnil. „Na srpnové termíny na zámku se už snoubenci nehlásí, většinou jsou informovaní. Letos je mimo obřadní síň hodně oblíbená restaurace u Trpišova, kde máme objednáno už osm svateb. Míst je ale dost, aktuálně máme zamluveno na šedesát svateb, tak si myslíme, že na nás snoubenci nezanevřou," uzavírá Marta Kolouchová.

Pořádný zájem je také o obřad na hradě Košumberk u Luže. Tady už mají obsazeny všechny letní soboty kromě dvou – 15. července a 5. srpna.

„Nejedeme v trendu, abychom stihli co nejvíce svateb, ale chceme, aby si je snoubenci co nejvíce užili, takže na Košumberku pořádáme jednu za den. Kromě letních termínů přichází v úvahu ještě září nebo páteční termíny. Nejvyhledávanější je ale sobota," popisuje situace vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu při MěÚ Luže Lucie Macháčková. Zdejší oddávající se však nebrání žádnému termínu, a to ani během pracovního týdne.

Letos se bude opravovat i radnice na Resselově náměstí v Chrudimi, což znamená, že zde si snoubenci své ano nebudou moci říci. Město připravilo náhradní řešení a oddávat se bude v Muzeu barokních soch.