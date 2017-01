Technikům opravujícím vodní potrubí lidé přinášeli kávu a čaj

Chrudimsko – Výrazně kolísající venkovní teploty se na Chrudimsku projevily řadou poruch na vodovodním řadu. Technici Vodárenské společnosti Chrudim odstraňovali některé poruchy už během uplynulých vánočních svátků nebo na Silvestra. Naposledy zasahovali uprostřed tohoto týdne v chrudimské ulici Na Valech.

Vodaři opravují poruchuFoto: archiv Deníku

Největší komplikace mohly nastat při zásobování vodou v Hlinsku, kde došlo k poruše na potrubí o vysoké světlosti. V jednu chvíli zde dokonce hrozilo, že bude od vody odstavena větší část města, ale technikům se brzy podařilo zajistit zásobování záložním propojením sousedících částí vodovodního potrubí.

„Mile nás přitom překvapila solidarita hlineckých obyvatel, kteří v chladném počasí našim technikům opakovaně nabízeli občerstvení, kávu nebo horký čaj," uvedl ředitel Vodárenské společnosti Chrudim (VS Chrudim) Roman Pešek.

Náhradní zásobení cisternami bývá za hlubokých mrazů problematické, neboť za takovéto situace zamrzá i voda v nich. „Cisternami ale stejně nelze zásobit plošně celé oblasti, ale vždy třeba jen ulici nebo několik konkrétních míst. Pro většinu oblastí však máme k dispozici víc vodovodních přívodů, takže obyčejně uzavřeme jen místo s opravovanou závadou a do okolních úseků pustíme vodu z jiného směru," doplnil Roman Pešek. V takovýchto případech pak odběratelům dočasně někdy vytéká doma z kohoutků mírně zakalená voda. Proud vody hnaný náhle trubkami jinou rychlostí nebo z odlišného směru s sebou totiž může unášet potrubní usazeniny minerálního původu. Ty jsou ale pro lidské zdraví neškodné.

Porucha vodovodu z tohoto týdne u chrudimského katastrálního úřadu byla způsobena podtékajícím vodovodním šoupětem, které bylo vyměněno zhruba během dvou hodin. Jinou poruchu zase zaznamenali i vodaři v Seči. „Naštěstí zatím nešlo o nic opravdu významného, co by nebylo možné v řádu několika hodin opravit. Je docela možné, že si mnozí odběratelé ani ničeho nevšimli," upřesnil technický ředitel VS Chrudim Petr Kavalír.

Voda včera zčásti netekla v Kameničkách, kde si obec provozuje vlastní vodovod. „Aktuálně místo poruchy opravujeme a uvidíme, zda se podobná závada neobjeví ještě někde jinde. Každopádně jde o první poruchu od roku 2012, neboť v uplynulých letech tu panovaly docela mírné zimy," dodala starostka.

Zima s sebou může přinést i jiné záludnosti, než potíže s praskajícími trubkami. Své o tom ví Jaroslav Kořínek, ředitel SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi. Ve škole se totiž před lety stalo, že kdosi zapomněl uzavřít venkovní kohout u hadice sloužící k postřiku hřiště. Nic se nedělo až do co chvíle, kdy kdosi otevřel i kohout na přívodním potrubí k hadici přímo v budově školy. „K tomu ještě venku nasněžilo a voda z ústí hadice poté skrytě tryskala kdovíjak dlouho na terén pod sněhem. Školu to tehdy přišlo na 70 tisíc korun," vzpomíná ředitel.