Trhová Kamenice hlásí start

Trhová Kamenice, Chrudimsko – Díky přízni počasí dnes zahajuje provoz také sjezdovka v Trhové Kamenici, kde jsou lyžaři odkázáni jen na dostatek přírodního sněhu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

„Celkem tu nachumelilo asi 30 centimetrů a tak bylo možné svah upravit rolbou. Na lyžování to nyní stačí. Dnes připravujeme zahájení provozu, lyžovat se tu bude od devíti hodin," uvedla starostka Trhové Kamenice Iva Dostálová.

Provozovatelé z trhovokamenického lyžařského klubu počítají s tím, že za příznivých sněhových podmínek se bude na svahu opatřeném vlekem lyžovat v sobotu od 9 do 20 hodin a v neděli od 9 do 18 hodin, přičemž půlhodina ježdění před ranním zahájením víkendového provozu je vždy nabízena dokonce zdarma. Provozní doba ve všedních dnech pak bude od 14 do 19 hodin. Svá vozidla si lyžaři mohou zaparkovat u místní sokolovny.

Svah v Trhové Kamenici se nachází v nadmořské výšce přibližně 600 metrů. Sjezdovka měří 300 metrů a její převýšení činí 42 metrů. Cena jízdného tu činí 65 korun za 10 jízd. Pohodlné lyžování po setmění je v Trhové Kamenici zajištěno umělým osvětlením. Pro malé lyžaře je tu k dispozici rovněž dětský vlek.

LYŽUJE SE TAKÉ JINDE

Kromě Trhové Kamenice se samozřejmě nadále lyžuje také v Hlinsku, kde letos sezóna dokonce začala již v sobotu 17. prosince. Hlinecký areál je největší a nejvýznamnější v chrudimském okrese a kromě potěšení ze samotné jízdy na sjezdovkách různého typu nabízí také lyžařskou školu, možnost občerstvení nebo parkování zdarma.

Před nedávnem se rozběhl rovněž vlek v Hluboké u Trhové Kamenice. Ski areál Hluboká se nachází v nadmořské výšce 580 metrů. Tvoří ho sjezdovka dlouhá 400 m obsluhovaná POMA vlekem a dětským lanovým vlekem o délce 80 metrů. Samozřejmostí je zde umělé zasněžování, pravidelná úprava trati, osvětlení a občerstvení. Také zde je možné využívat parkoviště zdarma.