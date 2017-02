Truhlář napsal vzkaz na parketu. Na objevení čekal 113 let

Slatiňany – Slatiňanský zámek rozhodně nespí zimním spánkem! „Návštěvníci se nás často ptají, co děláme v zimě, že se tu musíme nudit. No, rozhodně se nenudíme. Teď je to tu mnohem horší než v sezoně," říká kastelán zámku Jaroslav Bušta.

Vzkaz na zámecké parketěFoto: archiv zámku

A nemá tím na mysli jen množství práce, kterou je třeba stihnout, ale i fakt, že teploměry na zámku aktuálně ukazují nějaké čtyři nad nulou. Zima ale jemu ani řemeslníkům není, práce mají nad hlavu.

Před několika dny například řemeslníci rozebrali a odvezli dřevěné parkety z podlahy knížecí ložnice. Opravu si už zasloužily, kromě leštění nebo občasného přibití hřebíkem na ně po 113 let nikdo nesáhl.

NAŠLI DVĚ PŘEKVAPENÍ

Při demontáži se objevila hned dvě překvapení. Některé parkety byly zespoda černé od kouře. Kastelán to vysvětluje hypotézou, kterou bude ještě ověřovat pomocí sondy. Mezi podlahou v ložnici a stropem místnosti pod ní je zhruba půlmetrová mezera. Ve stěně, kudy vede komín, musela vzniknout díra, kterou kouř unikal do prostoru. „Komín se už nepoužívá, ale opravíme jej, kdyby náhodou," poznamenává kastelán.



Při odkrývání parket pak na řemeslníky čekal i 113 let starý vzkaz. Na zadní stranu kousku dřeva dávný truhlář tužkou napsal: „9. února 1904 jest tato parketa položená, jsou dělaný ze starých noví, F. Hofman truhlář." Sice tím prozradil, že neznal gramatiku, nicméně vedení zámku objasnil přesnou dataci položení nové podlahy v knížecí ložnici.

Parkety, včetně té se vzkazem, se očistí, zrestaurují a za měsíc vrátí zpátky. A to včetně podepsaného kousku, jehož text zůstane jen na fotografiích. „Máme na to docela šibeniční termín. Prvního dubna otevíráme, a to už musí být poskládáno, naleštěno a hotovo. Do toho navíc předěláváme i druhou půlku zámku," popisuje aktuální zámecký ruch Jaroslav Bušta.

VRACÍ PŮVODNÍ DÍLA

Přípravy na novou sezonu vrcholí. Aktuálně se například instalují nové obrázky v severní a lovecké chodbě. Stěny tu totiž sice zdobily obrazy a rytiny, ale ty se Slatiňany nemají nic společného. Kastelán je nyní nahrazuje díly, která sem pověsili Auerspergové, aby interiér působil zase o něco autentičtějším dojmem. Na půdě se provádí průzkum, zda dřevo nenapadla dřevomorka.