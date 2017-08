Ukrytou bombu policejní pes rychle našel

Chrudim – Zástupci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a zástupci města Chrudim včera představili program Národního zahájení Dnů evropského dědictví. To se odehraje od pátku do neděle příštího týdne právě v Chrudimi a Dny evropského dědictví se pak v celém Česku uskuteční od 9. do 17. září. Zapojí se do nich přes 100 obcí s více než 800 památkami místního i světového významu.