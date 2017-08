Ulice Na Ostrově se mění v nebezpečnou dopravní tepnu

Chrudim – Ulicí Na Ostrově projíždí jedno auto za druhým. Zdejší vozovka představuje nejvýznamnější přístupovou komunikaci pro obyvatele sídliště U Stadionu, avšak oblíbili si ji i ostatní řidiči. Třeba ti, kteří se chtějí vyhnout cestě po ještě vytíženějších komunikacích první třídy v ulicích Obce Ležáků a Dr. Milady Horákové.

Dopolední provoz v chrudimské ulici Na Ostrově.Foto: Deník/Marek Nečina

„Teď tudy jezdím ještě častěji než dřív, hlavně kvůli pokračujícím opravám kanalizace v ulicích Obce Ležáků a Palackého. Tam se totiž neustále mění a přesouvají uzavřené úseky a křižovatky, což se mi nechce dopředu zjišťovat. Zvlášť, když vím, že ulicí Na Ostrově projedu do centra kdykoliv a bez jakýchkoliv potíží,“ vysvětloval včera Deníku jeden z chrudimských řidičů.



TĚSNĚ U CHODNÍKU

V houstnoucí dopravě se na úzké silnici necítí dobře především cyklisté. „Nic moc. Dnes tudy jedu za kamarádem, který bydlí právě tady, v jedné z vedlejších ulic, ale jinak raději volím cestu po protějším nábřeží,“ svěřil se třicátník na sportovním modelu kola.



Na chrudimském odboru dopravy zaznamenávají různé náměty na řešení stávající dopravní situace. „Mohla by se projednat změna rychlosti vozidel v ulici Na Ostrově, například omezit rychlost na 30 kilometrů v hodině v celém úseku od kruháku u Tesca až ke křižovatce za ČSAD? Je to velice nebezpečná ulice, velmi frekventovaná, a řidiči zde jezdí jak šílenci. Jít zde po chodníku s dětmi, tak nevíte, kdy vás nebo dítě sestřelí auto. Prosím,zabývejte se tím, než se stane neštěstí,“ navrhuje žena podepsaná jako Vlasta.



PLÁNY EXISTUJÍ

Vedoucí městského odboru dopravy Martin Klimek připomíná, že v ulici Na Ostrově je snížena rychlost v úseku ve směru od příčného prahu do křižovatky u bytového domu 730–734. „V opačném směru pak od příčného prahu ke křižovatce s ulicí S. K. Neumanna. Město připravuje zklidnění provozu v ulici Na Ostrově, ale vše závisí na tom, zda se podaří zakopat horkovod či nikoliv,“ uvádí Martin Klimek.



„Pro snížení rychlosti na 30 kilometrů je nutné zároveň provést i stavební opatření, která budou skutečně regulovat sníženou rychlost. Mezi ně patří krátké nebo široké příčné prahy, zvýšené křižovatky, vysazené plochy a další. Na základě těchto regulačních opatření je pak možné snížit rychlost. Dalším opatřením ke snížení dopravního zatížení v ulici Na Ostrově je připravovaný projekt nového napojení sportovišť přímo ze silnice I/17, což sníží dopravní zatížení ulice,“ uzavřel vedoucí odboru.



HORKOVOD BEZ DOHODY

Místostarosta Jaroslav Trávníček ujistil, že radnice považuje zakopání horkovodu za jednu z priorit. Vzhledem k nákladnosti této akce ale dosud nedošlo k dohodě města a Elektrárny Opatovice. Reálněji se podle místostarosty jeví dopravní napojení sportovišť. „Věřím, že tato věc bude prioritou už pro příští rok, a že se také v příštím roce skutečně pohne z místa. Stejně jako oprava vozovek v ulicích Palackého a Obce Ležáků po rekonstrukci kanalizace nebo rozšíření kruhových křižovatek kvůli průjezdu nadrozměrných nákladů,“ dodal místostarosta.