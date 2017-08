Ušlechtilé kočky sbližují chovatele z celého světa

Chrudimsko – V televizi obdivujeme krásného dlouhosrstého kocoura v reklamě na jednu banku. Ušlechtilé zvíře s lenivým pohledem můžeme mít doma v podobě různých ras. Poradit nám mohou členové Sdružení chovatelů koček, které působí i na Chrudimsku při Českém svazu chovatelů. Po nějaké době stagnace chystají v Pardubicích mezinárodní výstavu koček – Memoriál Dagmar Winklerové.

„Náš kočičí spolek nese oficiální název – Specializovaná organizace chovatelů koček Pardubice, spadáme pod Český svaz chovatelů a naše odbornost a specializace je součástí jedné z největších organizací sdružující chovatele koček FIFé- Federation Internationale Féline. Jsme nezisková organizace, založená v březnu 1986, a od té doby naším spolkem prošlo mnoho chovatelů koček ušlechtilých, ale i nespočet majitelů domácích kočiček i pouhých milovníků těchto temperamentních šelmiček. Sdružujeme chovatele a milovníky koček z celého Pardubického kraje, ale máme i několik členů, kteří nám dali důvěru i z jiných částí republiky. V samotné Chrudimi včetně mně žije hned pět členů, v blízkém okolí pak dalších 20 členů, celkem je nás k dnešnímu dni přesně 40,“ představuje organizaci Monika Netolická, jednatelka spolku.

„MAZLÍKÁŘI“ VÍTÁNI

Ihned od založení spolku se jeho členové snažili o „osvětu jak v podobě mezinárodních výstav či různých přednášek, kam si zvali veterináře či špičkové chovatele, ochotné zájemcům o chov poskytnout důležité informace. Měli tu dveře otevřené nejenom chovatelé ale i „ mazlíkáři“ a všichni, kterým kočičí svět učaroval. „Spolek výborně fungoval do roku 2011, kdy se v listopadu konala poslední výstava.

Kdo byla Dagmar Winklerová

Dagmar Winklerová byla mezinárodní posuzovatelka, která svůj život ukončila mezi kočkami, které tak milovala. Zemřela při výstavě na pódiu při předávání cen 22. října roku 1995. Na památku této tragické události spolek s dovolením její rodiny pojmenoval své výstavy jejím jménem.

„Z důvodu lepší dostupnosti jsme výstavy pořádali v Pardubicích v sokolovně a troufnu si tvrdit, že bývaly jednou z nejkrásnějších a návštěvníky nejnavštěvovanější akcí tohoto typu – mívali jsme až 4.000 návštěvníků za víkend a vystavovalo se u nás přes 300 koček všech ras, věku a barev. Bohužel, od roku 2012 náš spolek začal stagnovat a vedení spolku nevyvíjelo žádnou činnost, což mělo za následek i snížení naší členské základny, kdy nám dobří chovatelé odešli do jiných organizací.

Tato doba temna trvala až do poloviny minulého roku, kdy na naší členské schůzi bylo staré vedení odvoláno a do jeho čela se zvolilo vedení nové, které chtělo a stále chce obnovit dřívější lesk naší organizace. Jsem velice ráda, že mohu být součástí nového vedení jakožto jeho jednatelka a tím mít možnost se podílet a i možná tak trochu ovlivňovat chod našeho spolku milovníků koček,“ zdůrazňuje Monika Netolická, pro kterou, jakožto aktivní chovatelku koček rasy mainská mývalí, bylo velmi důležité zachování spolku, Je totiž jeho členkou více jak 10 let a přecházet do jiné organizace nechtěla.

„Jsem patriot Chrudimska a celého Pardubického kraje a věřím stále, že se nám společnými silami podaří opět náš spolek postavit na nohy a že budeme v našem konání úspěšní. Chuť a nadšení pro věc nám rozhodně nechybí,“ usmívá se.

DVOUDENNÍ VÝSTAVA

Prvním větším krokem, kterým se chce spolek představit veřejnosti, je uspořádání dvou Mezinárodních výstav koček v termínu 19.-20.8. 2017 v pardubickém ABC klubu, a všichni čtenáři jsou srdečně zváni. Pořadatelé věří, že se jim velký comeback po šesti letech podaří, a dělají pro to hodně. Mají zajištěny výborné a oblíbené mezinárodní posuzovatele, zajímavý doprovodný program, velmi se všichni těší na nedělní speciální soutěž mladých chovatelů , kteří v samostatném bloku předvedou své chlupaté poklady.

V současné době jsou přihlášené kočičí krásky nejen z celé České republiky, ale i z Itálie, Německa, Polska, Ruska a dalších zemí. Vyvrcholením výstavního dne bývá v podvečerních hodinách volba koček v Best in show, kde se sejdou ty nejlepší z nejlepších, pro které jsou připraveny pěkné ceny – ať již krmiva nebo poháry. Součástí výstav bude i nabídka opuštěných kočičích kamarádů z útulku, takže si návštěvníci možná domů odnesou budoucího vítěze kategorie Kočka domácí.

Rozhovor s chovatelkou

Na pardubické výstavě bude dostatek času a prostoru popovídat si s chovateli ušlechtilých koček a dozvědět se hodně zajímavého. Moniku Netolickou jsme krátce vyzpovídali:

Pokud chci začít s chovem ušlechtilé kočky, co mi poradíte do začátku? Má nějaké specifické nároky?

Je třeba několika základních kroků: vybrat si plemeno, které by mi imponovalo, snažit se o něm načíst a vyzískat co nejvíce informací. Dále si najít chovatelskou stanici daného plemene a s chovatelem probrat vše ohledně chovu, solidní chovatel vás povede ve vašich začátcích, bude to on, od kterého se budete učit o všem, co k chovu patří.

Žádné specifické nároky ušlechtilá kočka nemá, chce být stejně milována a opečovávana jako kterákoliv další kočička, chce mít milující domov s mističkami plnými dobrot a s plnou náručí lásky. Abyste mohla odchovávat koťátka s průkazem původu a dát svému chovu řád a punc pravosti, je třeba být členem některé ze základních specializovaných organizací, právě jako je ta naše.

Po tomto kroku následuje vyplnění žádosti o zřízení chovatelské stanice, i s tímto krokem vám jistě rád poradí váš chovatel a zkušenější členové vaší organizace.

Jsou nenáročná plemena pro “začátečníky”? Jak je chov finančně náročný?

Nemyslím si, že by bylo vhodné a méně vhodné plemeno pro začátečníky, jde spíše o to najít k sobě kočičku podobnou našemu naturelu, abychom si vyhověli a ani jedna strana pak nestrádala. Peciválové by si neměli alespoň pro začátek pořizovat temperamentní plemena, která jsou pak k neutahání, a naopak toto by zcela jistě vyhovovalo „akčňákům“ kteří si k sobě představují právě takovouto šelmičku, vyžadující stoprocentní pozornos a nekonečné hodiny házení míčků či škádlení s mávátkem.

Kvalitně odchovat kotě v určitém typu a kvalitě je opravdu velmi finančně náročné. Teď se nebavíme o chovech, kde se krmí hypermarketovými značkami a chodí se na očkování nejlevnějšími vakcínami. Hovoříme o kvalitním, testovaném chovu, kde se dbá na zdraví chovných koček a kocourů, kde se krmí superprémiovými granulemi a čerstvým syrovým masem.

Kotě od chovatele smí odejít nejdříve ve věku 13 týdnů bez ohledu na plemeno, toto by se mělo dodržovat i u domácích koček, ale sami víme, jak to někdy u domácích micin dopadá, a malá vyděšená koťátka, která skoro sama ještě neumí jíst, jsou již dávána novým majitelům. Pokud chci mít kvalitní chovné jedince, pak bez ohledu na plemeno musím počítat s počáteční investicí v řádech desítek tisíc korun.

Samozřejmě v plemenech jsou pak cenové rozdíly. Já osobně vzhledem k tomu, že jsem aktivní chovatelkou plemena mainská mývalí, tak o tomto plemenu mohu fundovaněji pohovořit. Zde se chovní jedinci s dobrým rodokmenem a kvalitním typem v České republice pohybují okolo 30 tisíc korun a někdy i výše. Pokud si chci přivézt chovnou kočku ze zahraničí, pak musím počítat s cenou okolo 1600 Euro. Jedinci vysoké kvality se mohou pohybovat i okolo 2000 Euro.