V Chrudimi to klouže, pádů na zem neubývá

Chrudim – „V pondělí jsem upadl na zledovatělém chodníku a odnesl jsem to zlomeninou krčku ramenního kloubu. V Chrudimi už sice docela dlouho nechumelilo, ale na chodnících to stále ještě na mnoha místech klouže. Jedno takové místo je bohužel i poblíž vjezdu do zásobovacího dvora na Dukle, kde jsem se zranil právě já," zlobí se Chrudimák Karel Kružka.

Ilustrační fotoFoto: Z archivu Deníku

S žádostí o náhradu škody se prý ale Karel Kružka na radnici města neobrátí. „Asi by se to neobešlo bez spousty papírování a mně se nechce shánět ani žádné advokáty," přemítá Chrudimák. „Ke spokojenosti by mi stačilo, kdyby bylo příště všude včas uklizeno," dodává muž s polovinou trupu staženou do fixačního obvazu. Na chrudimskou radnici dorazila během této zimy zatím čtyři oficiální oznámení o úrazech na veřejných prostranstvích. Všechna se dostala do rukou vedoucího odboru správy majetku Milana Havelky. K vyřízení stížností na úrazy žádní advokáti nebývají zapotřebí. „Oznamovatele jen požádám, aby vyplnili náš jednoduchý formulář. Ten je doplněný rovněž mapovým náhledem lokality, ve kterém je třeba křížkem vyznačit přesné místo úrazu," vysvětluje vedoucí odboru. Nutné je i dobrozdání lékaře, avšak veškerá další jednání pak už zpravidla probíhají jen mezi odborem města a smluvní pojišťovnou. Ještě předtím ale odbor oslovuje s žádostí o vyjádření také správce komunikace, což jsou Technické služby města Chrudim. „Od správce požadujeme, aby nám doložil předchozí úklidovou činnost ve vyznačeném místě a s těmito podklady v ruce pak záležitost nahlašuji makléři pojišťovny," popisuje Milan Havelka průběh likvidace pojistné události. Je-li odpovědnost města nesporná, pojišťovna uhradí vše nad rámec své smluvní spoluúčast, která činí 5000 Kč. Až do této částky tedy město hradí vše samo. Při posuzování škodní události nicméně pojišťovna přihlíží i k tomu, nakolik mohl člověk svému zranění sám předejít. Sotva by tak obstál třeba ten, kdo by upadl například na většinově zledovatělé ploše náměstí mimo tamější uklizené a dobře viditelné cesty.

Autor: Marek Nečina