V Hlinsku se v sobotu poprvé rozjely lyžařské vleky

Hlinsko – Provozovatelé hlinecké sjezdovky z tamějšího ski klubu dopředu hlásili, že v Hlinsku by mělo začít letošní lyžování v sobotu 17. prosince. A jelikož proti nebylo ani počasí, jejich odhad vyšel přesně.

Lyžaři na sjezdovce v HlinskuFoto: Marek Nečina

Hned během prvního víkendu se na svazích vystřídalo několik stovek lidí. Mezi nimi i Karel Pokorný ze Středočeského kraje se svými dvěma syny: „Už jsme se nemohli dočkat. Lyžujeme rádi, ale nechtělo se nám za sněhem jezdit nějak moc daleko. Tak jsme využili víkendové návštěvy u našich známých v Hlinsku a přibalili jsme si na cestu lyžařskou výbavu. A je to paráda! U nás v nížině je mlhavo, ale tady svítí slunce jako na opravdových horách. A sníh je taky super!" nešetřil lyžař chválou.

„Začátek nám vyšel opravdu pěkně. Podmínky jsou velmi dobré, sněhová pokrývka z technického sněhu je vysoká padesát centimetrů. Vysněženy jsou oba hlavní svahy a v provozu je také dětský svah s vlekem zdarma. Připomínám, že také parkoviště je u nás zcela zdarma," upřesnil jednatel hlineckého ski klubu Robert Vokáč.

Aktuální sezona by v Hlinsku mohla být lepší, než tomu bylo ve třech předchozích letech. Tehdy se totiž pokaždé začínalo lyžovat až po vánočních svátcích, které byly v Hlinsku bez sněhu. To pro provozovatele tamější sjezdovky představovalo výpadek až jedné třetiny možných celosezonních tržeb. Vánoční svátky tak hrají v ekonomice hlineckého ski klubu zásadní roli, a pokud vydrží počasí, mohlo by to být letos znát.

„Prozatím jsme vynaložili statisíce korun za elektřinu nutnou k provozu zasněžovacích děl a tyčí, ale náklady by se postupně měly začít vracet. Je to nutné nejen proto, abychom se mohli připravit na splátky peněžním ústavům, ale také proto, abychom byli schopni pro lyžaře v Hlinsku připravovat stále lepší a lepší podmínky," uzavřel Robert Vokáč.

Hlinečtí letos investovali do technického vybavení sjezdovky pět milionů korun. Peníze použili na pořízení výkonnějších čerpadel i na instalaci dalších hydrantů a koncových zařízení v podobě zasněžovacích tyčí a sněžných děl. Můžou tak nyní lépe využít třeba i jenom krátkých mrazivých období, v nichž je možné svahy uměle zasněžovat.

Skiareál je v provozu denně od pondělí do soboty od 8.30 do 20 hodin. V neděli se v Hlinsku lyžuje do 17 hodin.

Učily se i děti

Zatímco dospělí lyžaři se proháněli především po dvou dlouhých upravených svazích, někteří příslušníci nastupující lyžařské generace byli k zastižení hlavně v mírně svažité oblasti dolní části areálu, kde se učili prvním lyřařským dovednostem pod vedením zkušených lektorů a lektorek. O tom, že se děti na hlineckém svahu báječně bavily, svědčily i spokojené výrazy v jejich tvářích.