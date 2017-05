V Kameničkách budou během soboty kácet májku

Kameničky – Sbor dobrovolných hasičů Kameničky a několik místních nadšenců chystá na tuto sobotu v Kameničkách staročeskou slavnost Kácení máje. Pokoušejí se tak připomenout historický obyčej, kdy ověnčený strom představoval strážného ducha obce, symbol jara i lásky. Kácení máje se v Kameničkách konalo dosud pětkrát, poprvé přesně před třiceti lety.

Kácení máje v Kameničkách.Foto: archiv obce

Již dopoledne projede okolními obcemi cikánský povoz tažený koňmi, jehož osazenstvo bude na slavnost zvát. Celá akce bude zahájena ve 13 hodin u hasičské zbrojnice, odkud vyrazí obcí průvod v čele s mládenci, kteří postupně vyvedou z domů děvčata a společně pak projdou obcí až na místní parket. Tady přímo u májky přivítají diváky a zatančí společně s dětmi Českou besedu.

Pak se odehraje veselá scénka, v níž se babka s dědkem pokusí obelstít hajného – strážce májky, a májku pokácet na topení. Zda se jim to podaří, na to se přijďte podívat tuto sobotu do Kameniček. Kromě lidové taškařice tam pro vás budou připraveny i grilované kýty a klobásy. Po celou dobu bude k poslechu i tanci hrát dechová hudba Mrákotínka.