V neděli ráno začíná v Městském parku Chrudimská koloběžkiáda

Chrudim - V Městském parku odstartuje v 9 hodin třetí ročník Chrudimské koloběžkiády 2017. Je určena pro všechny bez rozdílu věku a fyzické zdatnosti.

Ilustrační snímek.Foto: Richard Karban

Kategorie

0 - odrážedla do 3let

1- 4-6 let koloběžky (holky,kluci společně)

2- 7-9 let koloběžky (holky,kluci společně)

3- 10-14 let koloběžky (holky,kluci společně)

4- dospěláci, ukažte se (muži, ženy, děti od 15+ dohromady)/biatlon

5- rodinné klany- mami, tati pojeď se mnou/biatlon

6- firemní koloběh- (firemní týmy 4-6 členů)/biatlon



Hlavní program:

9:00-9:45 Akreditace, registrace

10:00 Baby rozcvička s dětmi pro děti / Andy v akci/

10:05 START všechny kategorie za sebou

10:45 Protáhni si nohy s Andy jde na to! Start biatlonové části

13:00 Obědová pauza aneb piknik v trávě, vyhlášení výsledků, doprovodný program, odpočinek, pohodička, zábava

14:00 Charitativní běh pro Tomáška ,,Nadechni se a běž,,

14:15 předání šeku Tomáškovi

15:00 ukončení akce