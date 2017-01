V Seči chtějí stavět novou hasičárnu

Chrudimsko - Město Seč chce postavit novou budovu pro jednotku svých dobrovolných hasičů. Rada města v lednu pověřila starostu, aby s projektantem Jiřím Vaníčkem uzavřel smlouvu na vypracování projektové dokumentace.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„Stávající objekt SDH, který prostorově navazuje na sídlo našich Technických služeb, už hasičům plně nevyhovuje a v lokalitě je navíc těsno i samotným Technickým službám," předeslal starosta města Marcel Vojtěch. „Na výstavbu nové hasičské budovy bychom mohli získat až devadesátiprocentní dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a pokud by to vyšlo, zabili bychom dvě mouchy jednou ranou. Nejen, že by si polepšili sami hasiči, ale jimi uvolněný objekt bychom mohli využít k rozšíření působiště Technických služeb, což bychom jinak museli tak jako tak řešit," vysvětlil Marcel Vojtěch. Projekt na stavbu základny SDH má být hotov zhruba na konci ledna a pokud by se podařilo získat zmíněnou dotaci, hasičárna by měla stát již v příštím roce nebo v roce 2019. Náklady na její stavbu jsou předběžně odhadovány na zhruba 20 milionů korun, o skutečné ceně by ale rozhodlo až následné výběrové řízení na dodavatele stavby.

Slatiňanští počítají s opravou mostu

Slatiňany - Jednou z nejvýznamnějších plánovaných akcí města Slatiňany v letošním roce má být oprava mostu ve Škrovádu. V městském rozpočtu je na ni vyčleněno 580 tisíc korun. Mezi mnoha dalšími záměry města dále figurují například stavební úpravy občerstvení na plovárně, na které je v rozpočtu pamatováno částkou 170 tisíc korun. Na 261 tisíc korun má přijít oprava chodníku v Dělnické ulici a s výdajem 50 tisíc korun město počítá pro úpravu parkoviště u hřebčína.

Filmová hudba rozezní skutečský zimní stadion

Skuteč - Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, který proběhne od 12. března do 7. května 2017, nabídne kromě klasické hudby, opery, operety a baletu také hudbu filmovou. V programu 14. ročníku se objevuje hned dvakrát.

Poprvé zazní v podání žáků ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí. Symfonický orchestr Decapoda zahraje žákům základních škol i studentům středních škol v pátek 31. března od 10 hodin. „Koncerty pro školy zařazujeme do programu festivalu každý rok. Chceme nabídnout klasickou hudbu i mladým lidem," říká Lenka Frídlová z pořadatelského týmu. Koncert mohou navštívit i zájemci z řad veřejnosti.

Dobrodružství filmové hudby. Tak zní název druhého koncertu filmové hudby na festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Filmová filharmonie je symfonickým orchestrem, který sdružuje mladé profesionální hudebníky studenty a absolventy středních a vysokých hudebních škol. A právě FILMharmonie vystoupí ve středu 26. dubna na zimním stadionu. „Program koncertu je sestaven z nejlepších hollywoodských melodií. Zazní hudba z filmů jako například Piráti z Karibiku, Gladiátor, Indiana Jones nebo Poslední mohykán," doplňuje manažerka orchestru Aneta Hastíková.

Podrobnosti o programu naleznete na stránkách: www.festival-hudebni.skutec.cz.