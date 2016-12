Vánoční porody: Tři krásné holčičky

Chrudim – Namísto přípravy bramborového salátu a kapra ke slavnostní večeři spěchaly tři maminky do porodnice. Jejich čas přivést miminko na svět nastal o Štědrém dni.

Narozeniny budou o Vánocích propříště slavit tři holčičky. Jako první v 6. 49 hodin spatřila světlo světa Liliana Elen. Vážila 3, 92 kilogramu a měřila 52 centimetrů. Holčička potěšila své rodiče Veroniku Vojtěchovou a Vladimíra Kytnera a také brášku Vojtíška.

Jako druhá, v 15. 54 hodin, přišla v chrudimské porodnici o Štědrém dni na svět Simonka Částková. Vážila 3, 73 kilogramu a měřila rovného půl metru. Z nejkrásnějšího vánočního dárku se radují maminka Pavlína Částková, tatínek Luboš Částek a sestřička Sabinka. se přišel podívat se sestřičkou Sabinkou.

Vánoční trio narozených slečen doplňuje Matylda, která se narodila v 17.15 hodin a je to nejkrásnější dáreček maminky Denisy Koubové a tatínka Ondřeje Kopisty. Matylda vážila 3, 56 kilogramu a měřila dvaapadesát centimetrů.

Tři malé princezny pomohla přivést na svět mladá lékařka Lenka Skoupá. Ačkoliv pracuje na tomto oddělení už čtyři roky, poprvé měla službu o Štědrém dni. „Být s rodinou, krmit se cukrovím a rozbalovat dárky by asi bylo příjemnější, ale to neuteče, vynahradíme si to následující den," odpověděla sympatická doktorka bezprostředně na otázku, jak se jí sloužilo. Z narozených zdravých holčiček má radost stejně jako tým zdravotních sester. „Jsem ráda, že mám tak skvělé a zkušené kolegyně," dodala a popřála všem hodně zdraví, rodinné pohody a štěstí.

Primář dětského oddělení David Kasal tentokrát u narození malých „ježíšků" chyběl,, jeho služba skončila o Štědrém dni ráno a potom absolvoval 250 kilometrů na Slovensko, kde tráví chvíle odpočinku.

Primář dětského oddělení Chrudimské nemocnice David Kasal má o svém oddělení přehled i na dovolené na Slovensku. Informace o třech novorozených holčičkách o Štědrém dni k němu mířila okamžitě.

„Jsem velmi rád, že mám sehraný specializovaný tým lékařů a zdravotních sester, díky kterému do Chrudimi jezdí ženy rády rodit," řekl primář Kasal.

Jeho slova lze doložit statistickými čísly. Od počátku roku se v porodnici narodilo 1123 miminek a ještě zbývá do Silvestra pár dní. „To ještě může přibýt dvacet nebo třicet dětí," odhaduje David Kasal. Tím by mohl být atakován rekord roku 2014, kdy chrudimská porodnice přivedla na svět 1135 holčiček a kluků.

„Ale o rekordy nejde. Já jsem rád, že už sedmý nebo osmý rok máme víc, než tisíc porodů ročně. A tím se může chlubit málokterá okresní nemocnice," zdůrazňuje primář Kasal.

Maminky, které už odpočítávají hodiny do odchodu domů, měly možnost ochutnat nově zavedenou stravu, která je určená právě jim. Jde o porodnickou dietu nazvanou 3P. Obsahuje pestřejší stravu, která je vhodná i hlediska laktace. Tuto novinku připravují nemocniční kuchyně v celém Pardubickém kraji a řídí se energetickámi a výživovými požadavky žen po porodu. Na dietě 3P se podílel tým nutričních terapeutů a jsou zde zařazeny potraviny, které jsou ve shodě s výživou rodiček i kojících matek.