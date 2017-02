Včelaři teď sbírají měl a testují včelstva

Nasavrky – Tvrdší zimu by včely měly přestát bez potíží. V tomto období včelaři do laboratoří odevzdávají vzorky zimní měli z úlů.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Měl je odpad na dně úlu, vytvářený činností včel při budování a ošetřování plástů. Tvoří ho zbytky voskových víček a veškeré biologické zbytky z včelstva včetně mrtvých včel.

Podle množství a tvaru spadané měli lze nyní odhadnout sílu přezimujícího včelstva. Smetená měl se posílá do laboratoře k vyšetření a stanovení míry napadení roztočem, který způsobuje onemocnění varroázou.

Letošní tužší zima by se na zdraví včelí populace neměla podepsat. „Jsou to podmínky, se kterými by se zdravá včelstva měla standardně vypořádat. Rozhodující bude jaro," vysvětlil Josef Lojda, ředitel nasavrckého odborného učiliště. „Co se týče pylu, tak pro včely hrají v únoru hlavní úlohu lísky a později se k nim přidávají jívy, olše a další dřeviny," dodal.