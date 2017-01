Ve sněhu bourala hasičská cisterna. Vytahovali ji kolegové

Libanice/Pardubice – Když jsou lidé v problémech, volají třeba hasiče. Když jsou v problémech hasiči, volají zase hasiče.

Když se v závěji v příkopu s cisternou ocitli dobrovolní hasiči z Chrasti, vyjeli jim na pomoc profesionální hasiči z Pardubic s jeřábem. Chrastečtí hasiči vyrazili s autem na kondiční jízdu, kterou jednou do měsíce musí absolvovat každý řidič – strojník. Na silnici u Libanic se vyhýbali protijedoucí dodávce, cisterna se dostala příliš blízko kraje vozovky, zem pod ní se utrhla a zadek vozu sjel do závěje. Pokusy o vyproštění byly marné, na pomoc museli přijet hasiči z Chrudimi a Pardubic i s jeřábem. „Automobil hasiči vyprostili pomocí navijáku, vozidlo HZS Chrudim zajišťovalo cisternu proti převrácení. Po vytažení se všichni vrátili na základny," uvádí za HZS Pardubického kraje Petra Malátková Hofmanová. „Jak nás vytáhli, tak jsme jeli zpět do Chrasti, tentokrát po hlavní, čisté silnici," dodává velitel SDH Chrast Martin Klvaňa. (sejk, lv)