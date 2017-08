Chrudim – Na oddělení ztrát a nálezů chrudimského městského úřadu skladují úředníci nejrůznější věci. Našli bychom zde například slaměný klobouk béžové barvy s fialovou stuhou nebo batoh naplněný zašpiněnými svršky. K mání je tu také kladivo s topůrkem. Většinu uskladněných věcí však tvoří poztrácené peněženky, mobilní telefony či jízdní kola.

Ve ztrátách a nálezech skončila i bedýnka s česnekem.Foto: Attila Racek

Většina předmětů se pod patronát úředníků města dostane přes městskou policii, jelikož lidé nejčastěji nosí nalezené věci právě tam. První selekci tak provedou přímo strážníci, protože ti nemají evidentně bezcenné věci vůbec přebírat. Pokud by nějaký recesista chtěl předat strážníkům například kolíček na prádlo, bude mít smůlu.



„O přijatých předmětech se pak vede podrobná evidence a my tento seznam v souladu se zákonem zveřejňujeme. Teď máme plno práce s přípravou chrudimské pouti, ale nový seznam zveřejníme už krátce po jejím skončení,“ vysvětluje vedoucí odboru správy majetku Milan Havelka.



VĚCI SE MUSÍ ROZTŘÍDIT

Fyzicky zůstávají předměty uskladněny v objektu městské policie, ovšem některé z nich se tu dál vůbec neskladují a hned se likvidují. Jde například o potraviny nalezené uvnitř zavazadel. „Takhle jsme jednou likvidovali i bedýnku česneku, kterou nám spolu se stolkem a váhami zanechal prodejce na Resselově náměstí. Šlo o člověka bez příslušných dokladů a bez živnostenského oprávnění, který při úřední kontrole prostě z místa utekl,“ vybavuje si Milan Havelka.

Věci uskladněné v budově městské policie posoudí po uplynutí jednoho roku úředně stanovená komise. „V té době si předměty převezeme do jiných našich prostor, kde je musíme skladovat po dobu minimálně tří let. Po třech letech se pak udělá selekce a v úvahu přicházejí dvě možnosti: Buďto se předměty odevzdají proti příslušnému potvrzení jako šrot do sběrného dvora, nebo si některé z nich město převezme do vlastního užívání. Takové předměty potom už nepodléhají odboru správy majetku, ale putují na ta oddělení, která pro ně komise stanovila,“ pokračuje Milan Havelka.



TELEFONY DO ŠROTU

Dalo by se možná očekávat, že úřad si po třech letech ponechá v užívání například mobilní telefony. Opak je však pravdou.

„Telefony do majetku města zpravidla nepřebíráme. Jednak bývají vybité a my nemůžeme nijak zkontrolovat jejich funkčnost, protože k nim nemáme příslušné nabíječky. A protože jsme předtím na přístroje nesměli tři roky sáhnout, uschované modely se mezitím stávají prakticky bezcennými. Takovéto telefony tedy ve většině případů opět rozebereme a předáváme je rovněž do sběrného dvora,“ uzavírá Milan Havelka.