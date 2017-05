Vedení Luže bude vodu hledat pod zemí

Luže – Obyvatelé malých vesniček Doly a Brdo územně spadajících pod Luži se během letních veder potýkají s nedostatkem vody. Jak uvádí starosta měst Radek Zeman, místní mají vyhloubené jen mělké studny. Vodovod se do těchto lokalit ale nevyplatí zavést.

Aby stát finančně pomohl s jeho vybudováním, ministerské tabulky určují, že náklady v přepočtu na jednoho obyvatele nemohou přesáhnout 80 000 korun. V obou vesničkách však žije tak málo lidí, že tato částka je podle starosty Zemana třikrát vyšší.

„Náklady na vodovod vycházejí v řádech desítkách milionů a nikdo na něj dotaci nedá, protože to není rentabilní. Nikdo nemůže nutit obec, aby se zadlužila takhle obřím dluhem," vysvětluje Radek Zeman.

ZA VODOU DO HLOUBKY

Vedení lužské radnice však připravilo projekt, jak do Brda a Dolů vodu přivést, a to pomocí dvou hlubinných vrtů. Město požádalo Státní fond životního prostředí o dotaci, která by v případě kladného rozhodnutí pokryla 85% z předpokládané milionové částky. Vrtat se totiž bude až do hloubky šedesáti metrů, kde pod pevným opukovým podložím by měly být dostatečné zásoby podzemní vody. Žádost byla přijata a během léta se vedení Luže dozví, jak dopadlo.

Starosta Zeman však apeluje také na místní, aby se na případná letní sucha připravovali sami. Odkazuje na dotační program Ministerstva životného prostředí zvaný Dešťovka.

Příjem žádostí o finanční pomoc začíná 29. května a rozdělovat se bude 100 milionů korun na pořízení zásobníků dešťové vody, kterou by lidé využívali na zalévání zahrad nebo splachování WC.

Program Dešťovka je určený pro všechny vlastnících rodinných a bytových domů v celé republice, krom těch určených na rekreaci. Ministerstvo slibuje rychlou administraci žádostí do tří týdnů, možnost oprav případných chyb a krytí 50% nákladů na vybudování zásobníků.