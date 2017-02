Velvyslankyně plánuje u výsadkářů seskok padákem

Chrudim – Ofenzivní zápasy plné gólů diváci milují, trenéři si při nich zase na střídačce trhají vlasy a koušou nehty. V play off na takovou podívanou ale moc často nenarazíte. Výjimkou je však čtvrtfinále mezi Chrudimí a Chocní. První zápas to byla branková kanonáda. Nejvyšší vítězství chrudimského týmu v sezóně (11:3). Ten druhý zase nabídl nervy drásající podívanou, při které se skóre „přelévalo" z jedné strany na druhou. Více štěstí se na konci přiklonilo k domácímu mužstvu, a to zaslouženě vede v sérii už 2:0.