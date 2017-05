Veselý Kopec slaví jubileum, do programu zařadil novinky

Veselý Kopec – Je to už pětačtyřicet let, co Soubor lidových staveb (SLS) Vysočina zpřístupnil poprvé návštěvníkům muzeum lidového stavitelství na Veselém Kopci. U příležitosti výročí je připraveno několik novinek pro letošní sezonu.

Řezání dvoumužní pilou.Foto: archiv

Už na Velikonoce byla ve skanzenu otevřena výstava Mozaika tradic Pardubického kraje. „Ve statku z Mokré Lhoty představuje tradice, které jsou zapsány na seznamu nehmotného dědictví Pardubického kraje. Je to jakési TOP z lidové kultury," uvedla vedoucí SLS Vysočina Ilona Vojancová.



Díky letošnímu jubileu spatřila světlo světa kniha s názvem Soubor lidových staveb Vysočina. Poprvé shrnuje historii vzniku této významné památky. Podrobně se věnuje počátkům výstavby areálu na Veselém Kopci i záchraně nynější památkové rezervace Betlém v Hlinsku. „Je určena pro laiky i odborníky. Čtenáři v ní najdou velké množství informací i fotografií, které nebyly nikdy publikovány," vysvětlila Ilona Vojancová.



Každý letošní program bude mít díky 45. výročí existence veselokopeckého skanzenu slavnostnější ráz. Například červencový Veselokopecký jarmark představí návštěvníkům nové řemeslníky, kteří dosud svou práci ve skanzenu neprezentovali.



Devatero řemesel aneb Od stromu až k domu. Pod tímto názvem pořádá Soubor lidových staveb Vysočina tuto sobotu od 9 do 16 hodin program nabízející návštěvníkům setkání s tradičními stavebními řemesly a technikami používanými v minulosti ve venkovském prostředí.



Pracovníci Souboru lidových staveb spolu s šikovnými řemeslníky a ochotnými studenty připravili ukázky stavebních dovedností našich předků.



„Návštěvníci uvidí například ruční tesání trámu, výrobu štípaného šindele, slaměných došků, zhotovování vepřovic, kování hřebíků či pantů, opracování žuly, opravu kachlových kamen, zdobení lomenice a modely staveb", řekla Magda Křivanová, která program připravuje.

Autor: Romana Netolická