Vesnické obchody a hospody přežívají nejen díky dotacím

Chrudimsko, Pardubicko – Vesnické prodejny nemají v době supermarketů a internetových obchodů moc šancí k přežití. Některé drží nad vodou dotace, jiné prosperují díky pracovitosti Vietnamců.

Vietnamští obchodníci zavedli na vesnicích prodlouženou otevírací dobu.Foto: Deník

Pardubický kraj dává každým rokem více peněz na podporu vesnických prodejen potravin. Letos vyčlenil ze svého rozpočtu 1,687 milionu korun. Tato suma by měla být rozdělena mezi 44 obcí.

Z programu je možné získat dotaci ve výši 50 procent ročních nákladů, maximálně však 100 tisíc korun. Uznatelné jsou výdaje na elektrickou energii, otop, vodu a také vybavení prodejny klimatizací či mrazákem. „V našem kraji řešíme problémy malých prodejen již od roku 2008," uvedl hejtman Martin Netolický. O podporu mohou požádat obce s maximálně 500 obyvateli a za určitých podmínek i obce, města či svazky obcí pro obchod ve své místní části.

Na začátku programu v roce 2009 kraj podpořil provoz obchodů 454 tisíci korunami, letos už rozdělí více než trojnásobek. V Morašicích na Chrudimsku provozuje bývalou prodejnu Jednoty vietnamský pár. Provozní doba od rána do večera a o víkendech místním lidem vyhovuje a kvitují, že nakoupí nejen potraviny, ale i domácí potřeby nebo drogistické zboží.



V nedalekém Pohledu, místní části Mladoňovic, mají obchod i hospodu v kulturním domě náležícím obci. „Ani jedno nedotujeme. V obchodu je v nájmu spotřební družstvo Coop, takže od něj máme příjem do rozpočtu. Co se týče hospody, nasadili jsme neobvykle nízký nájem a navíc má provozovatel exkluzivně na starosti občerstvení při našich obecních akcích. Spolupráce funguje i bez dotací," říká starostka Mladoňovic Ivana Blehová.



Prodejna v Dřevíkově, části obce Vysočina, je dotována. „Pro nás jsou krajské dotace obrovskou podporou finanční i morální. Prodejny se nám teď snáze provozují a ceníme si toho, že se o kraj můžeme opřít," sdělil své zkušenosti s dotacemi starosta obce Vysočina Tomáš Dubský.



V deset kilometrů vzdáleném Včelákově krajské dotace na prodejnu nečerpají a místní hostinec provozují hasiči. „Objekt zakoupili a stále ho zvelebují. Dříve jsme neměli společenský sál, plesy jsme pořádali ve Vyhnánově. Nyní je situace jiná – máme skutečně krásnou hospodu a jsme rádi, že ji hasiči provozují na své náklady," řekl starosta městyse Včelákov Jan Pejcha.