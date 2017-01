Vleky o víkendu v plném provozu

Hlinsko – Díky dlouhodobě panujícím mrazivým teplotám a modernizovanému zasněžovacímu systému se hlineckému ski klubu v této sezóně daří zajišťovat ideální podmínky pro milovníky sjezdového lyžování a snowboardingu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Sjezdovku tu nyní kryje více než osmdesáticentimetrová vrstva sněhu, která umožňuje provoz areálu bez jakéhokoliv omezení. Hlinecká sjezdovka je tak otevřena denně od pondělí do soboty od 8.30 hodin do 20 hodin a v neděli od 8.30 do 17 hodin.

Lyžuje se také v Hluboké u Trhové Kamenice. Od pondělí do pátku je tu vlek v provozu od 14 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 19 hodin a v neděli od 9 do 18 hodin. Také zde panují ideální sněhové podmínky. Díky dostatku přírodního sněhu je v provozu rovněž sjezdovka v Trhové Kamenici.