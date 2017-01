Volným prostorem by mohly létat disky

Chrudim – Město Chrudim zvažuje nabídku zájemce o pronájem nevyužívaného bývalého vojenského areálu na severozápadě města. Lokalita je známá především tím, že v ní kdysi stával vojenský radar. Podle místostarosty města Romana Málka chce možný nájemce v areálu vybudovat diskgolfové hřiště.

Discgolf. Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Areál někdejšího vojenského radaru koupilo město před lety od armády za přibližně 2,5 milionu korun. Vyhnulo se tím případným komplikacím, neboť pokud by území odkoupil například soukromý subjekt, mohlo by to ztížit případné plány radnice na možné urbanistické dořešení navazujícího městského prostoru. Aktuálně zvažovaný nájemce by se v objektu staral také o sečení trávy a o údržbu stávajících objektů, čímž by městu ročně ušetřil přibližně 30 tisíc korun.

Samotné nájemné by pak mohlo být spíše jen v symbolické výši. Materiál o nájmu byl ovšem z jednání rady nakonec stažen. „Je v něm ještě potřeba dočistit nějaké právní detaily. Předpokládám však, že se k němu brzy opět vrátíme," konstatoval místostarosta města Chrudim Roman Málek.

Diskgolf je sport, který má s golfem společné to, že v něm vítězí hráč, jemuž se podaří dosáhnout všech jamek na hřišti za využití nejmenšího počtu pokusů. Místo úderů holí do golfového míčku se ovšem na odpovídající jamky hází létajícími disky (talíři). Jedno z diskgolfových hřišť lze nalézt například v nedaleké Litomyšli. Nájem objektu bývalého radaru je zvažován na období deseti let s roční výpovědní lhůtou.