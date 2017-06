Vstup do části parku má být zpoplatněn

Slatiňany – Podle kastelána Státního zámku Slatiňany Jaroslava Bušty bude zřejmě v budoucnu zpoplatněn vstup do menší části slatiňanského zámeckého parku. Dnes návštěvníci platí jen za absolvování prohlídkových okruhů v zámeckých interiérech.

Změna přijde až po skončení rozsáhlých rekonstrukcí některých částí zámku a přilehlého venkovního areálu. Ty začnou letos v létě, vyžádají si zhruba 100 milionů korun a potrvají zhruba 2,5 roku. „Během této rekonstrukce bude v parku obnoven rozdělovací plot, který tu býval někdy od roku 1880, a jehož zbytky byly rozebrány v roce 1990," vysvětluje kastelán.´

„Zavřený park odděloval takzvanou zámeckou zahradu se zahradním detaily, záhony, keři, cizokrajnými dřevinami a drobnými stavbami od otevřeného parku. Ten můžeme chápat jako krajinářskou zahradu bez keřů, cizokrajných dřevin, jen s domácími dřevinami, které byly sázeny jako kytice ve skupinách k sobě," pokračuje kastelán.

Výše vstupného do menší části parku bude určena později, podle kastelána by ale mohlo jít o poplatek v řádu několika desetikorun. V součtu by přesto mohlo jít o zajímavou částku, jež by mohla být využita při péči o celý objekt.

Za dobu kastelánova působení vzrostla od roku 2011 roční návštěvnost slatiňanských zámeckých okruhů ze 12 tisíc lidí na loňských 26 tisíc návštěvníků. Počty těch, kteří se spokojí jen s návštěvou parku, lze podle kastelána jen odhadovat.

„I oni ale využívají odpadkové koše. Využívají i toho, že je zde posečená tráva nebo se mohou zahledět na jezírko, které je zásobené vodou, za kterou platíme atd. Myslím, že není od věci zaplatit pár korun za návštěvu krásně upravené zahrady se záhony nebo expozicí dětského hospodářství," dodává slatiňanský kastelán.