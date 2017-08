Všude samý Říman nebo Kelt - Lughnasad přilákal tisíce lidí

Nasavrky – Nasavrčtí Bójové poprvé oslavili Lughnasad v keltském archeoskanzenu a bohatý program přilákal během dvou dní tisíce návštěvníků.

Keltskou vesničku doslova zaplnili řemeslníci a historické skupiny, až to vypadalo, jako kdyby se vrátila v čase o dva tisíce let zpátky. S úderem sobotního poledne začala v ležení římských legií ukázka výcviku a boje. A byla to veliká podívaná.

Centurion nejprve divákům popisuje, jak vypadala zbroj římských vojáků v průběhu věků a k čemu sloužily jejich veliké štíty. S nimi mohli zformovat řadu obranných postavení – například známou želvu (testudo), kdy se vojáci semkli k sobě a ze štítů kolem sebe vytvořili krunýř. Slova vypravěče ihned doplňuje lukostřelkyně, která se postaví před vojáky, napne luk a vystřelí. Ačkoliv její šíp má hlavici z korku a molitanu, stejně jen neškodně sklouzne po oblých plochách štítů.

Střet kultur

„Abyste viděli, že se neumíme jen bránit,“ poznamená centurion a už velí do útoku. Želva se rozpadne, legionáři krok sun krok postupují vstříc divákům a v bezpečné vzdálenosti před nimi začnou zuřivě bodat a řezat.

Jen se vrátí na pozice, v publiku se vytvoří prostor a v něm tlupa Keltů se zbraněmi v rukou. „Á, oponentura,“ lakonicky poznamenává centurion, ale už vojáky šikuje do řady.

„Jdeme se s vámi poprat!“ oznámí vůdce Keltů už zřejmé a útočí. Řady bojovníků se střetnou. Římany kryjí veliké štíty, ale nepřátel je moc.

Mají taky praky!

Pere se to pěkných pár minut, až několik zpocených a zadýchaných útočník zvedne nad hlavu zbraně s vítězným řevem na rtech. Mrtví rychle vstávají, aby se velké střetnutí mohlo odehrát ještě jednou. „Teď prohrajete vy, je to ve scénáři,“ žertují Římané, ale nápor je znovu udolá. Teprve napotřetí se jim podaří zvítězit.

Podívaná pro diváky však nekončí. Ledva utichne třeskot zbraní, už je tu další zajímavost, a to římský prak onager. Replika je plně funkční, a i když jej nabijí jen lehkým míčem, ten letí desítky metrů daleko. „Rameno onageru bylo vystřelováno pomocí smotaných provazců. Jako když zamotáte tužku mezi dva provázky a za oba konce najednou zatáhnete,“ vysvětlují Římané princip praku.

Celá vesnička žila od rána do večera. Řemeslníci předváděli své umění s kůží, kovem i kamenem. Zájemci si mohli odnést permanentní suvenýr v podobě tetování starou technikou a nejmenší se mohli dosyta vyřádit v boji s měkčenými meči, aby se nezranily.

Páteční i sobotní večer završily koncerty českých i zahraničních kapel.