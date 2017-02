Vznikla nová turistická oblast Chrudimsko - Hlinecko

Nové Město n. M. – Na právě proběhlém juniorském mistrovství Evropy v biatlonu zaznamenal Milan Žemlička obrovský úspěch. Sám závodník před začátkem šampionátu tvrdil, že umístění do desátého místa by mohlo být reálné, bedna (do šestého, pozn. red.) by vyšla pouze v případě, kdyby vše klaplo na 100%.