Z půdy už se derou kačenky

Hlinecko – V lesích na Hlinecku sice ještě místy leží zbytky neroztátého sněhu, avšak v některých lokalitách už se z půdy na světlo derou první poslové jara: kačenky české. Pro někoho možná 'prašivky', pro znalce ale výtečné jedlé houby se všestranným kuchyňským upotřebením.

KačenkaFoto: Jiří Laštůvka

Nenápadné plodnice jsou zatím jen velmi drobné a vizuálně splývají s okolním terénem, takže při jejich hledání je třeba mít „oči na stopkách". Hlinecký amatérský mykolog Jiří Laštůvka však dobře ví, do jakých lokalit má při hledání zabrousit, takže mu neuniknou ani úplná mrňata.

„Kačenky nyní nejčastěji dosahují výšky pouhých pěti až sedmi milimetrů a největší houba z tohoto týdne měřila asi dva centimetry," upozornil mykolog.

I to je důvod, proč si prozatím houby jen fotí do svého stále obsáhlejšího webového atlasu.

AŽ 15 CENTIMETRŮ

„Někdy za týden až dva, až dorostou třeba do deseticentimetrové výšky, to už je v lese nenechám," usmívá se Jiří Laštůvka. Největší exempláře kačenek mohou dorůst až do výšky 15 centimetrů a zpracovávat je lze v jakékoliv kuchyňské úpravě, případně je lze usušit pro pozdější využití.

„Dá se dokonce říct, že sušené plodnice jsou ještě lepší, protože mají aromatičtější chuť. Pro ty, co vědí, bych ji přirovnal například k chuti kotrče," doplnil Jiří Laštůvka. On sám si kačenky oblíbil například v dušené úpravě s vejci nebo zpracované do podoby dršťkové polévky.

Kačenka česká bývá houbaři řazena k vůbec nejchutnějším houbám. Období jejího největšího výskytu připadá na březen a duben a kryje se tak s obdobím růstu smržů, kteří reprezentují další vynikající skupinu jedlých hub. Kačenky i smrže lze obvykle nalézt v listnatých hájích, lužních lesích, křovinách a zarostlých sadech.