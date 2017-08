Závodníci budou skákat do vody i z výšky dvaceti metrů

Trhová Kamenice – V pátek a sobotu se v Modrém lomu nedaleko Trhové Kamenice koná DEKSTONE HighJump Cup 2017, tedy adrenalinový závod ve skocích do vody z pořádné výšky.

„Závod v jednom z nejatraktivnějších extrémních sportů, účast nejlepších českých skokanů, bohatý doprovodný program, koncerty a DJs – to je DEKSTONE HighJump Cup 2017. Druhý ročník poháru v extrémních skocích do vody v otevřené přírodě se uskuteční 1. a 2. září v prostředí žulového lomu u Trhové Kamenice,“ popisuje ve zkratce víkendovou akci Gabriela Havrilová.



Skákání z velikých výšek (anglicky „high jump“) do vody, kdy ve vzduchu předvádějí závodníci sérii vrutů, přemetů a salt, se obecně nazývá „cliffdiving“ a odkazuje na původ této adrenalinové kratochvíle – na Havaj, kde tamní bojovníci skákali z útesů (anglicky „cliff“) do rozbouřeného moře, aby dokázali sobě navzájem a hlavně přihlížejícím ženám, jak odvážní a silní jsou.



Návštěvníci se mohou v Trhové Kamenici těšit na dvoudenní program složený ze skokanského závodu z platformy 12, 16 a 20 metrů nad vodní hladinou a na závod ze speciální houpačky. Svou účast na závodech již v tuto chvíli přislíbili přední čeští skokani a také jejich kolegové z Německa a Švýcarska.



SILNÉ DOMÁCÍ ZASTOUPENÍ

Hlavním favoritem z domácích luhů a hájů bude sedmadvacetiletý Jan Bílý, mistr České Republiky z roku 2015, který se skokům do vody aktivně věnuje od roku 2008 a na srpnovém mistrovství ČR v Hříměždicích si vyskákal třetí místo. Podle jeho slov se do Trhové Kamenice nejvíce těší na dvacetimetrovou věž, která bude na HighJump Cupu královskou disciplínou.



Na výhru myslí také talentovaný mladík Denis Vantuch, který se může pyšnit českým titulem z roku 2016, letos si v Hříměždicích „vyskákal“ stříbro. „O vítězství na HighJump Cupu se popere také Petra Smolíková. V současné době naše jediná a nejlepší cliffdiverka v ČR, která si adrenalin doplňuje právě díky skokům z věže. Pod taktovkou trenérky Lucie Absolonové se pustila do skoků z výšky dvanácti metrů. Petra přiznává, že rok od roku má z výšky větší respekt, ale atmosféra na závodech jí nedovolí vrátit se dolů,“ říká Gabriela Havrilová.



Do Modrého lomu podle pořadatelů také přijedou známí a po vítězství bažící závodníci z Německa a Švýcarska. „Největší zahraniční hvězdou letošního HighJump Cupu bude Švýcar Andreas Hulliger, mistr Evropy a několikanásobný vítěz závodu HighJump v Hříměždicích. Andy do svého repertoáru začleňuje ty nejtěžší skoky, které jsou pro diváky velmi atraktivní,“ slibují organizátoři trhovkokamenického zápolení.



Mezi další zahraniční esa patří také Švýcar Laso Schaller, aktuální držitel světového rekordu ve výšce skoku do vody. Ten získal v roce 2015, když skočil ze švýcarského vodopádu Maggia vysokého 59 metrů. „Laso během rekordu narazil na vodní hladinu v rychlosti 123 kilometrů za hodinu,“ poznamenává Gabriela Havrilová.



Dalším hvězdným jménem je německý reprezentant Jan Wilko Heinzel, profesionální cliffdiver s osobním rekordem 30 metrů a držitel 3. místa z mistrovství Evropy v roce 2014 ve Švýcarském Locarnu. Jan se představí i v nadstavbovém programu.



EPESNÍ PLACÁKY

Skokan Jan Wilko Heinzel je členem německého národního týmu takzvaných Splashdiverů. Slovo „splash“ znamená v angličtině cáknutí, čili tito skokani nedopadají do vody po nohách, ale naopak se snaží udeřit na hladinu co největší plochou svého těla, aby svůj let korunovali efektivním cákancem. Česky bychom řekli, že skáčou „placáky“. Nicméně pořadatelé upozorňují, že skokani nedopadají na břicho, ale spíše na zadek, který jim chrání neoprenový oblek.



Letos poprvé si Němci navíc přivezou také obří nafukovací tubus zvaný BLOB (na snímku úplně dole), do kterého si jeden odvážlivec sedne a další skokani dopadem na druhou stranu tubusu vymrští jeho tělo přes deset metrů vysoko.



Chybět nebude ani Němec Patrick Arendt, známý jako Princezna a nepřehlédnutelný člen highjumpové komunity. Dá se poznat na první pohled, neboť tento odvážlivec se do hlubin ze skokanského můstku vrhá s malou korunkou na hlavě.



SKÁKAT MOHOU I DIVÁCI

Kromě adrenalinové podívané si návštěvníci mohou vyzkoušet jízdu na paddleboardech nebo stabilitu na slackline (zjednodušeně řečeno chůze po laně). Skokanský můstek tyčící se nad Modrým lomem však nebude vyhrazen jen samotným závodníkům.



Vystoupat na něj mohou i diváci, kteří mají pro strach uděláno, aby svou odvahu prověřili skokem z můstku ve výšce dvanácti metrů nad vodní hladinou.



Večerní program zahájí ohňová šou a posléze si na své přijdou i milovníci hudby. „Po skončení závodů se o hudební zážitek postarají v pátek kapely Nuu, Volant a No Rules, v sobotu pak Drum For Fun, Dukla Vozovna, Pio Squad a DJ Ventoline Live Show,“ uvádí Gabriela Havrilová s tím, že po po koncertech budou po oba večery následovat ještě taneční afterparty.



PARKOVÁNÍ A KEMP

Na návštěvníky akce čekají stánky s občerstvením, prostorné parkoviště a stanové městečko s nezbytným hygienickým zázemím. Za parkování a stanování nezaplatí nic navíc, protože je v ceně vstupenky. Možné je zakoupit vstupenky na celý víkend i na jednotlivé dny. Obyvatelé Trhové Kamenice po předložení občanského průkazu budou mít vstup zdarma, mohou však přispět dobrovolným vstupným,“ dodává Gabriela Havrilová.