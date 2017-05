Zemřel Luděk Štěpán, zakladatel skanzenu na Veselém Kopci

Veselý Kopec – Muzeum lidové architektury přišlo o svého zakladatele. Zemřel Luděk Štěpán, autor nápadu vybudovat skanzen v blízkosti Trhové Kamenice.

Zemřel zakladatel veselokopeckého skanzenu Luděk ŠtěpánFoto: archiv

Nápad se zrodil v roce 1967. Myšlenka nadchla spoustu lidí, hlavně řemeslníků. Pracovalo se o víkendech a díky nadšení dobrovolníků byl skanzen otevřen v roce 1972.



Luděk Štěpán, stále usměvavý a velmi skromný člověk, byl autorem několika knih o lidovém stavitelství. Ve spolupráci s Regionálním muzeem a Státním okresním archivem v Chrudimi napsal publikace Utváření venkovských sídel Chrudimska a Ztracené i zachráněné poklady, které se zabývají vývojem sídel a stavem kulturních památek. Je rovněž autorem ojedinělé dvoudílné knihy Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách.



Před dvěma lety dostal Luděk Štěpán Cenu za zásluhy o Pardubický kraj. „Že to padlo na mě, to je obrovským potěšením, až mám někdy obavu, jestli si to vůbec zasloužím," řekl tehdy se skromností sobě vlastní.



Čest jeho památce!