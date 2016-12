Zvířata už dostala nadílku

Chrudim – Ve zvířecím útulku v areálu chrudimských Technických služeb se v sobotu uskutečnil den otevřených dveří spojený s nadílkou vánočních dárků tamějším psím a kočičím svěřencům.

Chlupaté Vánoce v psím útulku Foto: Marek Nečina

Pod vánočním stromkem umístěným v těsném sousedství útulku se začaly hromadit dárky hned s úderem 11. hodiny, kdy den otevřených dveří začal. Mezi prvními dárci nechyběla například Ilona Josková s dcerou Jessikou.

„Přinesli jsme vodítko, tašku piškotů, mycí prostředky, lopatičku na bobečky, úklidové rukavice a deku," svěřila se paní Ilona, která se sama řadí mezi velké milovnice zvířat. Aby také ne. Vždyť kromě psa a kočky nechybějí v domácnosti Joskových například ani pískomilové nebo bezsrstá morčata. „Dcera navíc studuje veterinu, takže zvířata zřejmě budou hrát zásadní roli i v jejím dalším životě," doplnila Ilona Josková.

Pracovníci útulku jsou rádi, že takovýchto lidí s dobrým srdcem rok od roku přibývá. „Darů bývá požehnaně a lze říci, že z nich pak útulek vlastně celý rok žije. Lidi samozřejmě přinášejí dary také průběhu celého roku, ale na Vánoce se toho obvykle nashromáždí úplně nejvíc," konstatuje vedoucí chrudimského útulku Denisa Uchytilová.

ZVÍŘATA DARUJÍ RADOST

Psi a kočky však nejsou jen pouhými příjemci darů, ale zvířata z útulku rozdávají i hodně radosti svým nově nalezeným pánům. To potvrzuje například Chrudimačka Pavla Kymplová.

„Před dvěma lety, když našim rodičům zemřel jejich pes, jsme si tu jsme si tu vyzvedli našeho nového malého pejska Davídka. Šlo o roztomilého černého křížence, který byl předtím nalezený kdesi na skládce. Naši si pak Davídka odvezli do Horní Vsi, to je až na Pelhřimovsku, na Vysočině. Davídek tam teď má ohromnou zahradu a dvůr, v sousedství je pole, kravín, v okolí se toulají srny… Prostě je z něj správný vesnický pes. A rošťák, který má energie na rozdávání. Naši si to už bez něj ani nedokážou představit," ujišťuje Pavla Kymplová.