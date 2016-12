Zvíře – vhodný či nevhodný vánoční dárek?

Chrudimsko - Vánoce jsou čas na plnění snů a přání našich nejbližších. U našich dětí zní nejčastěji věta „Ježíšku já bych chtěla zvířátko - pejska." Při pohledu do očí dětí a slibů, že se o chlupatého kamaráda budou starat, rodiče splní přání a koupí stěně nebo jiného chlupáče. Zapomínají na jednu věc, hlavně při koupi psa, že je závazek minimálně na deset let a při takovém rozhodnutí je potřeba opravdu hodně přemýšlet. Je spousta otázek na které zapomínáme, když plníme přání. Pojďme se zamyslet zda pes či jiný chlupatý mazlíček bude vhodný dárek.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Klára Alešová

V první řadě bychom se měli zamyslet, o jak velkého pejska jsme schopni se postarat – zda si koupíme čivavu nebo dogu. Pes potřebuje vybavení, pelíšek má pořizovací cenu od 200,- Kč a výše, misky, vodítko, obojek, pamlsky, hračky. Krmení další položka do rodinného rozpočtu,a to musíte započítat měsíčně, protože pes se krmí každý den. Ano, lze koupit krmení levné v marketech, ale dá tu správnou výživu?

Odhadovaný měsíční náklad na krmení středního pejska je kolem 1000,- Kč. Často zapomínáme na veterinární péči pravidelné očkování, odčervení, a to i když je pes zdravý. Co když onemocní? Tak to jsou celkem nákladné položky. Určitě za zmínku stojí: kdo bude venčit psa ráno, odpoledne, večer? Může venčit moje dítko samo? Kam ho dáme, když odjedeme na dovolenou? Jak dlouho ho to bude bavit? Časem to stejně spadne na mě. A to čerpám nejen z vlastních zkušeností, ale i z okolí.

Kdy se koupil pejsek a stejně do dvou měsíců přestal děti bavit a o vše se starali rodiče. Včera jsem navštívila psinec v Jihlavě – Pístov. Jsou to manželé, kteří se starají o psy, které nikdo nechce nebo jsou vytaženi z nehezkých podmínek a snaží se psy umisťovat formou adopce. Po rozhovoru s paní Smolíkovou, která se o psinec s manželem stará a provozuje, se říká: už teď jsme plní. Pejsky nemáme kam umisťovat. Kdybychom měli sto kotců, tak je zaplníme.

Hlavně po Vánocích – únor, březen jsme přeplnění. Nevhodné vánoční dárky. Lidé se zbavují pejsků všelijak. V lepším případě nám ho přivezou a dají přímo mně, stává se že přijedeme do psince a pejsci jsou přivázení u plotu. Nejhorší je, že je vyhodí někde za městem a pejsek se k nám dostane ve velice zuboženém stavu, kde musíme vyhledat veterináře a platit drahou léčbu. Pejsci jsou velice často vystrašení, nevychovaní to vše se snažíme napravit, tedy hlavně manžel, který se věnuje jejich výcviku a socializaci.

Nejtěžším úkolem je jim najít náhradní rodinu a někoho, kdo by je miloval a staral se o ně. Spolupracujeme přes sociální síť se skupinou Psí štěstí. Proto si prosím rozmyslete, zda je pes vhodný dárek a to nejen vánoční.

Lucie Oberreiterová