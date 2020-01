Co si vybavíte, když se řekne Chrudimsko?

Domov. Toto je obsahově TO nejvíc. A čím jsem starší, tím víc! Jsem silným patriotem města, které je současně mým rodištěm. Vazba na bezstarostné dětství v Chrudimi je vlastně to, co mne v podvědomí velmi klidní. A dává v životě důležitost na správně nastavené hodnoty jak pracovní, tak především životní.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v regionu?

Opět odpovím: domov. A v posledním čase to je doslova místo mého dětství „Na Skřivánku“, kde jsme koupili v roce 2015 starší domeček a já od začátku věděla, že TO je ono! Manžel sice na začátku omdlel, protože, na rozdíl ode mne, neměl na nose „růžové brýle“ a viděl, kolik obrovské práce je před námi . Rozhlédnu-li se více po regionu, milujeme výlety do Slatiňan nebo naslouchání cvrkotu a laskavosti tradiční Loutkárny, to je také velká radost! Potom mně s vazbou na region vyplyne aktuálně myšlenka na Památník Ležáky. Za mého dětství jsme tam byli povinně každý rok. Ta síla přemýšlení, která na vás v místě dopadne, je neskutečná. Nevím, zda někdo ze současné mladé generace byl v posledních letech „za našimi humny“, aby se poklonil a zamyslel nad historií, která nám tolik ukazuje nutnost pokory a současně respektu k základům člověčenství a lidství v nás.

Kdo je Váš životní vzor?

Jednoznačně děti. Ty jsou mými učiteli nejvíc Ač jsem tvor společenský a někdy hodně mluvím, miluji paradoxně ticho, klid a mlčky naslouchání druhým.

Jaká jste byla studentka?

Rozhodně jsem nebyla žádným premiantem. Také právě proto jsem si „vzdělávací žebříček“ vyšlapala od píky, čehož samozřejmě nyní vůbec nelituji. Tedy od učiliště, přes SŠ, VŠ a různé cílené smysluplné přednášky v průběhu let.

Kde jste potkala svého životního partnera?

Manžel si mne ulovil na rybářském plese v Bojanově. Letos to bylo dvacet let.

Kde jinde než tady, byste chtěla žít?

V určitých věcech jsem pěkná konzerva, aneb Dycky Chrudim! I když… kdyby měla Chrudim ještě moře, tak to by bylo ještě lepší…

Máte nějaké motto, kterým se v životě řídíte?

Vše je v životě řešitelné. Jenom smrt není.

Proč čtete Chrudimský deník?

„Chrudimsko“ bylo, je a bude vždy mojí srdeční záležitostí. Považuji za správné, zajímat se o místo, kde žiji, pracuji a bydlím. A je to také určitá sounáležitost s místem mého domova, kde mohu třeba zrovna já, nebo kdokoli z místních, přidat ruku k dílu. Sociální sítě nikdy nenahradí sdílení hmatatelného šustění papíru, kde čtu o svém domově a o lidech, se kterými jsem se viděla včera, a dnes se na ně těším opět, nebo za týden se s určitostí potkáme zase. To je přeci TEN náš reálný denní chrudimský život.