Hlavní hygienička doporučuje, aby k sobě domů lidé o víkendu nezvali neznámé čerty, které potkají náhodně na ulici. Připomíná to pravidlo sexuální výchovy pro mladé dívky, ale paní Svrčinová varuje před rizikem covidového přenosu. A co satanáši, Mikuláš a anděl, které v civilu dobře známe? Nikdy nevíme, kdo je pozitivní, i strýček z vedlejšího domu může být nakažlivý. Budiž útěchou, že Mikulášova družina má na sobě většinou škrabošky, které z velké části mohou kapénky zastavit.

Koronavirus už nám udělal spoustu škrtů a aby zrušil i dávnou českou tradici, snad lidé nepřipustí. Ono stačí, že mnozí rodiče své ratolesti litují, takže návštěvu trojice koledníků raději ruší. Ale to dělají chybu, protože dítě musí vědět, že nad ním existuje jakási kontrola, která alespoň před Vánoci reguluje zlobení na únosnou míru.

Mikulášskou vizitu naštěstí očekává spousta kluků a holčiček. Věřme, že strachu a slz bude co nejméně a cizáci krampušáci do rodin nepřijdou - ti vyděsí i dospělého. Maminky na sociálních sítích bohužel v těchto dnech shánějí na poslední chvíli někoho, kdo k nim o pátém prosincovém dni přijde na návštěvu. Braly by i cizího, navzdory hlavní hygieničce. Třeba v Chrudimi a okolních vesnicích je Mikulášů a čertů nedostatek. Možná se i oni bojí covidu, a tak si přivýdělek raději odpustí.

Ještěže máme v rodinách otce a dědečky, kteří se v případě velké nouze do improvizovaných kostýmů převléknou. I když dětičky uvidí, že má pekelník tatínkovy papuče, přece jen v nich troška strachu a snahy o polepšení zůstane, a o to nám jde. Všechno je lepší, než punčocha za oknem.