Pětikoalice slibovala nový politický styl. Ten měl spočívat i v tom, že si její lídři nejdříve vše vyříkají ve vlastní kuchyni, a teprve pak půjdou s hotovým návrhem před lidi. To by byla bývala žádoucí změna oproti chaotickému způsobu informování předchozí vlády. Tehdy si každý ministr říkal, co chtěl, aby pak vystoupil Andrej Babiš a autoritativně sdělil, že všechno bude jinak, tedy po jeho.