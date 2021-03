Miloš Zeman bude na Hradě vládnout či strašit (dle sympatií laskavého čtenáře) dva roky, a už se hledá jeho nástupce. Největší šanci má prý Andrej Babiš.

Foto: Deník

Před tím bych do jisté míry varoval. Byl by to už třetí inženýr ekonomiev řadě. Nic proti inženýrům ekonomie. Ale jednak: čeho je moc, toho je příliš. A jednak to vypadá, že jsme se už dvakrát spletli, a tak to zkoušíme potřetí. Jízlivec, jímž nejsem, by navíc řekl, že ta řada by byla proklatě sestupná.