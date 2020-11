Nejde přitom o nějaké drobné, ale o miliony hlasů. O ty vyhrála před čtyřmi roky demokratka Hillary Clintonová, a přesto se prezidentem stal Donald Trump. O podobně jasný rozdíl vedl včera v podvečer demokrat Joe Biden a přesto se strachoval, zda mu nakonec budou hlasy volitelů stačit k vítězství. A to přesto, že měřeno celkovým počtem hlasů voličů z celých USA ho Trump nemohl už ani teoreticky dohnat.

Americký volební systém, jehož základ tkví v dávné minulosti, prostě potřebuje změnu, která ukončí tuto anomálii nebo chcete-li nespravedlnost. Hlas každého amerického občana by tím dostal stejnou váhu a o prezidentovi a jeho legitimitě by nebylo pochyb. Pokud Biden v nervy drásajícím finále nakonec zvítězí i na počet volitelů, neměl by to být důvod tuto změnu neudělat, ale právě naopak. USA by si to zasloužily.