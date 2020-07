Důvod k tomu, aby se opozice pokusila Matoviče svrhnout, tu však je. A jedná se o důvod zcela legitimní. Brutálně opsaná Matovičova diplomka, která nesplňuje ani základní kritéria závěrečné vysokoškolské práce, je totiž ve vyspělých západních demokraciích důvodem k odchodu i z těch nejvyšších politických postů.

Ne tak úplně v našich zeměpisných šířkách, kde si tituly na vysokých školách kupovala, nebo jinak ošvindlovala celá jedna generace politiků devadesátých let. Včetně Matoviče. Dnes už je to chválabohu o něco lepší, byť i nyní se samozřejmě podvodné školy a podvodné tituly vyskytují. Je také otázkou, zda i ošvidlovaná vysoká v devadesátkách nebyla nakonec lepší vzdělání, než komunistická vysoká v desetiletích před listopadem.

Možná má Igor Matovič pravdu, že za těchto okolností by odchod z čela vlády a politiky byl příliš velkým trestem za dávnou studentskou zlodějnu. Ale vzdání se akademického titulu, který Matovič jako bohatý podnikatel a politik k ničemu nepotřebuje, by bylo zcela na místě. Bylo by to gesto chlapa, co není baba.