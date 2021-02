Každý den se objeví případ, kdy některý z provozovatelů restaurací, barů nebo hotelu nere-spektuje vládní nařízení a otevře své prostory pro hosty. Nutno dodat, že většinou jde o takzvané V.I.P. hosty.

Foto: Deník

Znamená to, že pro ně platí výjimka a nemusejí se řídit zákonem jako zbytek populace? Zdá se, že tomu tak opravdu je. Asi nejvíce do očí bijícím případem byla oslava v teplickém ho-telu, kterou organizoval podnikatel a bývalý poslanec Petr Benda; do hotelu přímo na náměstí dorazili politici, představitelé různých rad a komisí veřejné správy včetně policejního ředitele z Liberce Vladislava Husáka. Někteří z nich, jako Husák, doplatili na účast na nelegál-ní party svými funkcemi. Jiní se nadále vymlouvají a tvrdí, že na akci pracovali.