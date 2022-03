Cenová politika České pošty mě znepokojuje. Asi jako každý, občas se dostanu do fáze, kdy se nudím na FB, takže si kvůli troše endorfinu kupuju různé věci z Číny typu kráječ na česnek (mohl by se hodit matce), něco, co bliká (dcerka bude mít možná hodinku radost) či podobně.

Na poště mi naúčtovali za jeden balíček 210 korun a za druhé dva po 180. V jednom byla plastová myška na špagátě – k rozveselení kocoura. Mohu vás ubezpečit, že když za myšku vypláznete kromě pěti dolarů ještě sto osmdesát korun, je to drahá myška. A v tomhle případě ji ještě nějaký roztržitý Číňan poslal dvakrát, takže druhý balíček to samé.

Autor je spisovatel

Je to nová právní úprava, kterou se zrušilo osvobození dovozu zboží od DPH. Takže každá zásilka zboží i nízké hodnoty musí projít celním řízením, a pokud je dovozcem neplátce DPH, musí celní úřad vyměřit DPH. Což zvyšuje náklady i o poplatky za zastoupení v celním řízení. Tolik nové administrativy kvůli hračkám!

Nejsem si jistý, zda to je nějaké opatření na podporu domácích výrobců myšek, nebo nová imperialistická zbraň proti totalitní diktatuře, každopádně se mi to nelíbí. Původně clo plnilo tu funkci, aby ochránilo domácí výrobce. Vyrábí však někdo u nás plastové myšky? A když půjdeme dál – vyrábí u nás ještě někdo vůbec třeba taková trička? Myslím, že nikoli. Možná že pokud budeme dost dlouho proclívat trička a plastové myšky, někdo se u nás jejich výroby ujme, ale mám obavy, že to takto nefunguje.

Clo na drobné výrobky z Číny prostě svoji původní úlohu chránit domácí výrobce neplní a místo toho končí ve státním rozpočtu, odkud je zase někdo někam přerozděluje, a tak dále. Potom to už však není clo, ale nějaká další forma daně. Někdo namítne, že výrobky z Číny nemáme kupovat, pak se zase zeptám já, co budou vyrábět chudé čínské děti a tak podobně – to je pouze odbíhání od původního tématu, kterým je, k čemu vlastně toto nově zavedené clo je. Já myslím, že nám k ničemu.

