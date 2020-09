Hygienici a ministerstvo zdravotnictví musejí přijmout další opatření proti šíření epidemie. Jakkoli je to nepopulární a pro politiky před volbami těžké, je to jediné rozumné řešení.

Foto: Deník

O co by mělo jít? Je samozřejmě na odbornících, aby posoudili, co nejvíc zabere. Logicky se však nabízejí tato řešení: Omezit počet lidí při veřejných a soukromých shromážděních. Vynutit dvoumetrové odstupy mezi stoly v restauracích a jídelnách. Případně zavést i plastové bariéry. Dohlížet na odstupy ve všech obchodních střediscích a marketech. Nařídit důslednou a masivní dezinfekci všech veřejných prostor. Určitě stojí za to uvažovat i o opětovné výuce na dálku v nejpostiženějších regionech.