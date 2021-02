Zrušení načítací klauzule pro koalice zajisté může vyhovovat menším stranám, ale nijak nebourá proporční volební systém. Reakce předsedy vlády a hnutí ANO Andreje Babiše však byla šokující, rozhodně víc než verdikt jedenácti ústavních soudců.

Premiér uvedl, že Ústavní soud ztratil veškeré zábrany, snaží se ovlivnit politickou situaci, nahrazuje vůli voličů, bortí ústavní systém. Speciálně pak zaútočil na předsedu soudu Pavla Rychetského, který prý trvale na něj útočí a nyní ruší to, co dříve jako člen Zemanovy vlády podporoval.

„Načasování je důkazem, že jde o účelové politické rozhodnutí,“ uvedl Babiš. Zároveň vyzval Rychetského, aby sdělil, zda je domluven s hnutím STAN, že v roce 2023 bude jeho prezidentským kandidátem.

Pavel Rychetský je velký hráč, jak se ukazuje, stejně dobrý jako Miloš Zeman. Jeho některá politická prohlášení jdou na samou hranu možného vzhledem k zastávané roli strážce ústavnosti. Jenže tady vůbec nejde o něj a jeho případnou snahu usednout na Pražském hradě.

Premiér může kritizovat Rychetského, ale byl-li by skutečným státníkem, nikdy by se tímto diskreditačním způsobem nenavážel do Ústavního soudu. Pravda je taková, že Andrej Babiš ztrácí nervy, protože ho válcuje pandemie i klesající preference. Teď hnutí ANO hrozí ztráta mandátů i kvůli změně volebního systému. Babiš by si měl vyhrnout rukávy a makat. Ne obviňovat Ústavní soud z toho, že mu chce hodit hračky do kanálu.