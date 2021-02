Vezměme si příklad.

Používáte někdy v autě navigaci? A sem tam stejně odbočíte po svém? Ale stalo se Vám pak, že by Vás navigace pokárala a nakonec řekla hlasem Smutného Muže: „Tak si teda teďka jeďte kudy chcete, já to v dopravním kolapsu neumím, tuhle cestu jste si vybrali sami, tak si dělejte co každý sám uznáte za vhodné“.

Autor je přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK.

Co bychom měli udělat? Určitě si to nebrat osobně. Navigace není člověk, má právo neřešit, že na cestě, kterou zvolíte proti její „vůli“ vozy havarují, sanity nestíhají a nemají kam odvážet těžce zraněné. Přesto bychom, zejména u „chytřejší“ navigace asi očekávali více.

Rychle bychom pochopili, že vozy s navigací, která se nezasekává, se do cíle dostávají rychleji a mají jasně méně havárií. Nikdo je neposílá zároveň doprava i doleva a nenařizuje jim zrychlit tím víc, čím je horší cesta.

Co s tím? Nejdříve bychom si asi ověřili, jak to je doopravdy s těmi bouračkami a zraněnými. Určitě ne cestou „slyšel jsem, jak někdo říká a na fejsu píšou“: Že bourají jen špatná auta, že servisáci jsou placení, aby si vymýšleli že mají plno a dělají ze sebe chudáky. A že nejlepší by bylo, aby se co nejvíc šoférů co nejdřív vybouralo, protože pak už budou všichni umět řídit .

Potom se zamyslet, co s tou nefungující navigací. Proč mě vodí jinudy a horší cestou, než jiné navigace? Je špatně nastavená? Nemá zastaralý software? Technickou závadu? Nebo je to úplně nevhodný typ? Nebo si s ní jen nerozumím, protože má zavádějící návod a chyby dělám omylem nebo ze zatvrzelosti já sám? Opravit? Vyměnit?

Zkrátka, na neznámou složitou cestu je třeba se vydat s dobrou navigací, která prokázala, že se jí dá věřit. A také mít na paměti, že i na dobré a správné cestě je třeba cestovat s rozumem a respektem k těm co jedou kolem.

