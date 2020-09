Kdyby byl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zarputilejší a obhájil své rozhodnutí proti premiérovi Andreji Babišovi už na konci srpna, mohli jsme si ušetřit velké obtíže. Původně totiž chtěl zavést obličejové masky všude už od prvního září.

Premiér, který dobře řídil zemi při prvním úderu covidu, tentokrát zareagoval zmateně a populisticky. Celou vahou svého úřadu a osobnosti přiměl ministra zdravotnictví, aby opatření zmírnil. Zda ho vedl optimismus, víra v chytrou karanténu nebo snaha ušetřit lidem nepříjemnosti s rouškami, není důležité. Byla to však hrubá chyba.

Stát se už poněkolikáté chová v koronakrizi nedůvěryhodně. To je zlé. Epidemie není ani zdaleka překonána a je důležité, aby si úřady a občané navzájem věřili. K dobru vlády lze tentokrát říci jen to, že napravuje, co zpackala a ne naopak.